***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 10:06
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909262
BIST
11:211.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -12,88
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:217,0309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:218,5206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:21409,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,72
|Açılış
|: 409,75
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,57
BIST En Aktif Hisseler11:19
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.702.179
|% 9,99
|
|GEDIK
|26,02
|34.460.478
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.048.323
|% 9,94
|
|DENGE
|9,40
|2.017.635
|% 9,81
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,20
|52.110.280
|% -9,49
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|136,50
|396.999.978
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,60
|324.855.554
|% -1,91
|
|SASA
|32,68
|316.619.206
|% 4,41
|
|KOZAA
|18,18
|311.294.820
|% 1,06
|
|ESEN
|43,04
|283.632.962
|% 2,33
|
|DOHOL
|3,60
|324.855.554
|% -1,91
|
|EKGYO
|2,56
|213.082.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,42
|95.365.953
|% -1,39
|
|TSKB
|1,76
|113.863.673
|% -0,56
|
|IHLGM
|1,37
|79.807.131
|% -3,52
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0302
|7,0349
|% 0,13
|
|Euro
|8,5118
|8,5208
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,6642
|9,7127
|% -0,13
|
|Frank
|7,8555
|7,9028
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8673
|1,8767
|% 0,00
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-11,30
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,91
|26,95
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,00
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|
Seans Raporu
11:19
daha fazla
-
11:32AYEN
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 656, 421 adet işlem
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11:30DAGHL
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 517 adet işlem
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11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TKFEN
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11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.70 ) 1, 347
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11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, KRGYO, DARDL, INVEO, NIBAS