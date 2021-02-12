***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 16:03
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909345
BIST
17:181.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,50
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:187,0417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0159
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
17:188,5159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:18411,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,46
|Açılış
|: 411,03
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:17
|AVGYO
|5,39
|20.020.436
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.123.815
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.722.213
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.714.125
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.162.827
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|141,60
|2.359.218.116
|% 3,58
|
|SASA
|33,54
|1.404.873.986
|% 7,16
|
|GARAN
|9,97
|1.302.221.685
|% 0,30
|
|ESEN
|41,00
|750.162.597
|% -2,52
|
|SISE
|7,69
|749.820.347
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,53
|621.931.725
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|288.437.909
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,60
|589.474.071
|% -1,91
|
|GARAN
|9,97
|1.302.221.685
|% 0,30
|
|ODAS
|4,05
|489.218.597
|% -1,94
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0411
|7,0449
|% 0,27
|
|Euro
|8,5118
|8,5165
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6862
|9,7348
|% 0,09
|
|Frank
|7,8421
|7,8894
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8704
|1,8798
|% 0,17
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-8,10
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-43,00
|
|Tam
|2.718
|2.787
|-40,59
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,63
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,82
|
|Gümüş.Ons
|27,07
|27,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,02
|
Seans Raporu
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