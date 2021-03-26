***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:45
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920854
BIST
14:211.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -18,40
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.372
14:218,0631
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 0,1236
|Açılış
|: 7,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:219,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,1550
|Açılış
|: 9,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:21445,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,90
|Açılış
|: 445,37
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:21
|BJKAS
|6,93
|527.844.918
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|780.097
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.232.773
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|1.866.627
|% 9,83
|
|SAYAS
|25,12
|79.750.201
|% 9,31
|
|AVOD
|9,54
|632.823.804
|% -9,49
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|SEKUR
|32,90
|3.949.391
|% -7,27
|
|GARAN
|6,95
|1.753.753.841
|% -0,57
|
|AVOD
|9,54
|632.823.804
|% -9,49
|
|SISE
|7,32
|611.316.369
|% 1,39
|
|VESTL
|37,20
|610.571.217
|% 0,27
|
|BJKAS
|6,93
|527.844.918
|% 10,00
|
|GARAN
|6,95
|1.753.753.841
|% -0,57
|
|GSRAY
|3,76
|422.884.433
|% 5,32
|
|SKBNK
|1,20
|133.239.556
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,18
|228.358.104
|% 0,93
|
|SISE
|7,32
|611.316.369
|% 1,39
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0555
|8,0631
|% 1,56
|
|Euro
|9,4960
|9,5106
|% 1,66
|
|Sterlin
|11,0406
|11,0960
|% 1,63
|
|Frank
|8,5133
|8,5645
|% 1,29
|
|Riyal
|2,1380
|2,1488
|% 1,37
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-2,84
|
|Altın Gr.
|447
|447
|6,41
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.990
|3,00
|
|Tam
|2.939
|3.015
|11,08
|
|Yarım
|1.421
|1.459
|5,36
|
|Çeyrek
|713
|729
|2,68
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,50
|0,11
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|1,17
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:35AVOD
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 9.55 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 783, 885 adet işlem
-
14:34QNBFB
Yüzde -7.11 oranında düşüşle 56.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 470 adet işlem
-
14:33TMSN
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 427, 057 adet işlem
-
14:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 22 kaybederek (% -1.20 ) 1, 413
-
14:32XU100
Endeks 1, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 23 altında . İşlem hacmi 11, 914.00 milyon TL de