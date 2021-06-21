***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 15:53
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943385
BIST
16:031.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,54
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:038,7749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0376
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:0310,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0725
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:03501,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,49
|Açılış
|: 501,16
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EUKYO
|8,69
|12.448.622
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.767.819
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.055.134
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.326.397
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.569.107
|% 9,95
|
|METUR
|6,39
|63.678.009
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.445.701
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.161.012.897
|% 0,07
|
|GARAN
|8,13
|623.318.331
|% -0,37
|
|EKGYO
|2,12
|588.050.112
|% 2,91
|
|EREGL
|18,06
|433.148.019
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,79
|423.419.944
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,12
|588.050.112
|% 2,91
|
|YKBNK
|2,14
|269.739.926
|% -0,47
|
|THYAO
|14,55
|1.161.012.897
|% 0,07
|
|GARAN
|8,13
|623.318.331
|% -0,37
|
|TSKB
|1,29
|85.825.930
|% -1,53
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7733
|8,7749
|% 0,43
|
|Euro
|10,4357
|10,4403
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,1392
|12,2000
|% 0,92
|
|Frank
|9,4916
|9,5488
|% 0,65
|
|Riyal
|2,3336
|2,3453
|% 0,47
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,53
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|24,01
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|11,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,24
|