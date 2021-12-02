***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2021 10:00
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980616
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.857
|
0
En Düşük
0
18:0513,3545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0476
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,5311
En Düşük
13,1456
18:0515,1897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1257
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,3540
En Düşük
14,9048
18:05763,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,08
|Açılış
|: 764,00
|
|Önceki Kapanış
|: 761,33
|
773,65
En Düşük
753,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|PCILT
|10,45
|291.064
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3475
|13,3545
|% 0,36
|
|Euro
|15,1073
|15,1897
|% 0,83
|
|Sterlin
|17,6794
|17,7680
|% 0,43
|
|Frank
|14,4385
|14,5255
|% 0,27
|
|Riyal
|3,5460
|3,5638
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,21
|
|Altın Gr.
|759
|759
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,57
|9,59
|0,07
|
|B. Petrol
|69,79
|69,79
|0,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
-
17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de