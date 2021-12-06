***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2021 10:11
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981076
BIST
14:331.916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:3313,7777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0591
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:3315,5865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0503
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:33789,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,63
|Açılış
|: 789,12
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:33
|RNPOL
|10,89
|162.141
|% 10,00
|
|ACSEL
|22,66
|16.277.266
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.013.340
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|EDATA
|13,63
|45.588.513
|% -9,44
|
|MIATK
|32,60
|221.030.274
|% -7,39
|
|GARAN
|11,84
|2.025.237.817
|% 1,54
|
|THYAO
|18,61
|927.228.067
|% 0,43
|
|PETKM
|8,47
|857.582.684
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|830.706.718
|% 2,33
|
|SISE
|13,15
|791.278.140
|% -0,75
|
|TSKB
|1,64
|496.684.376
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|830.706.718
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|2.025.237.817
|% 1,54
|
|ODAS
|1,66
|278.286.608
|% 1,84
|
|SKBNK
|1,22
|178.736.221
|% 0,83
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7731
|13,7777
|% 0,43
|
|Euro
|15,5316
|15,5865
|% 0,32
|
|Sterlin
|18,2200
|18,3114
|% 0,61
|
|Frank
|14,8787
|14,9683
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6600
|3,6784
|% 0,39
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-0,96
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,75
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|-3,00
|
|Tam
|5.193
|5.323
|3,78
|
|Yarım
|2.510
|2.575
|1,82
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,91
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,72
|71,72
|1,84
|