***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 17:42
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024346
BIST
17:532.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 30,82
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:5314,8252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0266
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:5315,6135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,1331
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:53899,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -6,38
|Açılış
|: 899,98
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:53
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|EPLAS
|19,26
|17.501.624
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.096.230
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.022.623
|% 9,96
|
|MZHLD
|39,78
|7.209.627
|% 9,95
|
|DAGHL
|27,92
|7.488.030
|% -9,99
|
|SILVR
|7,64
|42.644.217
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,55
|39.827.209
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.501.139
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,11
|73.637.338
|% -9,20
|
|THYAO
|39,96
|5.310.908.707
|% 2,20
|
|KRDMD
|15,20
|2.789.661.751
|% 3,75
|
|EREGL
|34,28
|2.241.006.417
|% 3,63
|
|SISE
|17,79
|2.142.070.443
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,96
|1.629.137.358
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,63
|1.208.965.469
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,96
|1.629.137.358
|% 0,40
|
|ODAS
|2,48
|739.877.706
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,20
|2.789.661.751
|% 3,75
|
|AKBNK
|9,14
|1.479.682.623
|% 1,22
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8207
|14,8252
|% 0,18
|
|Euro
|15,6013
|15,6135
|% -0,85
|
|Sterlin
|18,5022
|18,5950
|% -0,25
|
|Frank
|15,2375
|15,3293
|% -0,47
|
|Riyal
|3,9428
|3,9626
|% 0,27
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|-18,90
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,34
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,26
|