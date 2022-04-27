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***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

27.04.2022 17:42
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi


***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [CELHA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024346


BIST
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UFUK 25,96 1.514.766 % 10,00  
EPLAS 19,26 17.501.624 % 9,99  
ACSEL 47,42 55.096.230 % 9,97  
PKART 17,11 12.022.623 % 9,96  
MZHLD 39,78 7.209.627 % 9,95  
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Dolar 14,8207 14,8252 % 0,18  
Euro 15,6013 15,6135 % -0,85  
Sterlin 18,5022 18,5950 % -0,25  
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Riyal 3,9428 3,9626 % 0,27  
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17:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.886 1.887 -18,90  
Altın Gr. 900 900 -6,34  
Cumhuriyet 6.003 6.094 -42,00  
Tam 5.978 6.127 -40,79  
Yarım 2.889 2.964 -19,73  
Çeyrek 1.449 1.482 -9,86  
Gümüş.Ons 23,41 23,43 -0,08  
Gümüş Gr. 11,15 11,17 -0,03  
B. Petrol 104 104 -0,26  
Seans Raporu 17:53
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