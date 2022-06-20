***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.06.2022 14:15
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038235
BIST
14:282.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,67
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.525
14:2817,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3931
En Düşük
17,2675
14:2818,2755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0900
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3525
En Düşük
18,0996
14:281.024,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,47
|Açılış
|: 1.024,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,88
|
1.030,69
En Düşük
1.020,22
BIST En Aktif Hisseler14:26
|EGEEN
|2.205,50
|147.025.520
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|3.307.139
|% 9,98
|
|ARMDA
|158,80
|8.656.413
|% 9,82
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|ISDMR
|24,02
|69.025.009
|% -4,30
|
|SERVE
|26,00
|377.963
|% -4,27
|
|THYAO
|49,94
|4.282.121.358
|% 3,65
|
|EREGL
|27,86
|2.119.027.075
|% -3,40
|
|SASA
|45,80
|1.023.596.968
|% -0,52
|
|SISE
|21,96
|925.532.127
|% 0,27
|
|TUPRS
|258,60
|839.467.888
|% -3,65
|
|ODAS
|3,07
|688.956.928
|% 4,78
|
|YKBNK
|4,88
|640.645.573
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,02
|439.872.234
|% 1,52
|
|EKGYO
|2,61
|247.250.220
|% -0,38
|
|THYAO
|49,94
|4.282.121.358
|% 3,65
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3290
|17,3328
|% 0,05
|
|Euro
|18,2521
|18,2635
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,1800
|21,2862
|% 0,31
|
|Frank
|17,9164
|18,0244
|% 0,76
|
|Riyal
|4,6047
|4,6278
|% 0,03
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-7,00
|
|Tam
|6.801
|6.897
|-69,00
|
|Yarım
|3.339
|3.373
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,64
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,13
|
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