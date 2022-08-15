***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 12:21
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055379
BIST
13:352.866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,39
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.858
13:3517,9664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0343
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9681
En Düşük
17,8981
13:3518,3277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0732
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
13:351.025,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -13,53
|Açılış
|: 1.025,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.025,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|CMBTN
|240,30
|4.823.542
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|674.609
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|260.147.338
|% 9,97
|
|COSMO
|22,98
|4.594.185
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|34.134.323
|% 9,93
|
|BARMA
|43,12
|541.602.127
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|78.139.327
|% -9,96
|
|BALAT
|11,15
|314.092
|% -7,08
|
|AKENR
|1,86
|49.102.122
|% -6,06
|
|BRMEN
|1,81
|198.115
|% -5,73
|
|THYAO
|62,50
|2.186.807.309
|% 0,16
|
|ODAS
|4,41
|1.262.151.505
|% 9,16
|
|GSRAY
|6,65
|1.077.428.555
|% 1,06
|
|AKBNK
|10,20
|768.638.829
|% 2,00
|
|ASELS
|24,78
|715.273.253
|% 0,90
|
|ODAS
|4,41
|1.262.151.505
|% 9,16
|
|EKGYO
|3,57
|690.874.672
|% 0,85
|
|GSRAY
|6,65
|1.077.428.555
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,47
|681.111.118
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,49
|689.616.530
|% 0,92
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9549
|17,9664
|% 0,19
|
|Euro
|18,3149
|18,3277
|% -0,40
|
|Sterlin
|21,5965
|21,7048
|% -0,45
|
|Frank
|18,9123
|19,0262
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7698
|4,7937
|% 0,18
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-26,74
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-13,44
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.884
|6.941
|-51,00
|
|Yarım
|3.354
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.682
|1.696
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,27
|20,31
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,27
|
|B. Petrol
|93,83
|93,83
|-4,32
|