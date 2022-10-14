***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 10:01
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071990
BIST
11:093.630
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 76,55
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.632
En Düşük
3.585
11:0918,5912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5912
En Düşük
18,5217
11:0918,1280
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:09995,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,96
|Açılış
|: 995,37
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:09
|PENTA
|440,00
|13.089.120
|% 10,00
|
|MZHLD
|84,05
|47.352.949
|% 9,94
|
|SMRTG
|93,90
|112.902.445
|% 9,38
|
|AZTEK
|18,73
|160.337.643
|% 8,71
|
|GESAN
|118,10
|274.702.779
|% 8,55
|
|HKTM
|59,85
|34.700.671
|% -9,93
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,74
|336.478.201
|% -4,34
|
|HUNER
|5,94
|186.157.117
|% -3,73
|
|KLRHO
|32,20
|140.556.996
|% -3,19
|
|THYAO
|89,75
|1.560.639.437
|% 1,99
|
|AKBNK
|13,56
|971.125.901
|% 4,23
|
|ISCTR
|8,51
|910.105.576
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,73
|893.127.661
|% 4,30
|
|SASA
|86,70
|820.131.955
|% -0,80
|
|ISCTR
|8,51
|910.105.576
|% 3,53
|
|YKBNK
|8,73
|893.127.661
|% 4,30
|
|EKGYO
|4,21
|372.583.060
|% 0,96
|
|AKBNK
|13,56
|971.125.901
|% 4,23
|
|TSKB
|2,53
|130.032.244
|% 3,27
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5832
|18,5912
|% 0,27
|
|Euro
|18,1169
|18,1280
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9121
|21,0170
|% -0,28
|
|Frank
|18,5375
|18,6491
|% 0,42
|
|Riyal
|4,9316
|4,9563
|% 0,13
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|-2,79
|
|Altın Gr.
|996
|996
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.722
|6.787
|-3,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.657
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,90
|18,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,06
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,04
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
-
11:24XU100
Endeks 3, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 16 üstünde . İşlem hacmi 17, 164.00 milyon TL de
-
11:24AYCES
Yüzde 6.04 oranında artışla 71.15 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 708 adet işlem
-
11:23YEOTK
Yüzde 7.74 oranında artışla 41.48 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 942, 608 adet işlem
-
11:20SMRTG
Yüzde 9.03 oranında artışla 93.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 144, 453 adet işlem
-
11:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 75 artarak (% 2.15 ) 3, 216