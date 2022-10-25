***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.10.2022 10:02
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073799
BIST
11:264.004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 26,80
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.005
En Düşük
3.979
11:2618,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0322
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
11:2618,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0525
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,4498
En Düşük
18,2850
11:26985,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,12
|Açılış
|: 985,21
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
990,34
En Düşük
982,68
BIST En Aktif Hisseler11:26
|TSPOR
|4,95
|243.214.810
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|18.314.820
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|1.657.926
|% 10,00
|
|ISGYO
|8,81
|427.812.789
|% 9,99
|
|FENER
|68,35
|112.654.549
|% 9,98
|
|PENTA
|63,80
|60.119.289
|% -9,95
|
|CONSE
|7,38
|210.969.536
|% -9,89
|
|GESAN
|143,10
|397.154.133
|% -9,43
|
|YEOTK
|48,62
|58.929.539
|% -8,61
|
|SKTAS
|3,50
|32.563.075
|% -8,38
|
|THYAO
|100,90
|2.143.654.283
|% 1,41
|
|SASA
|106,70
|1.095.818.915
|% 6,70
|
|YKBNK
|9,58
|962.848.320
|% 2,24
|
|AKBNK
|15,80
|877.184.685
|% 2,20
|
|EREGL
|30,82
|874.394.873
|% 1,12
|
|TSKB
|3,11
|549.594.393
|% 7,24
|
|EKGYO
|4,69
|803.105.824
|% 1,30
|
|SKBNK
|2,10
|346.662.184
|% 6,06
|
|YKBNK
|9,58
|962.848.320
|% 2,24
|
|ISCTR
|9,90
|673.038.629
|% 2,48
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6084
|18,6151
|% 0,17
|
|Euro
|18,3701
|18,3842
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,9915
|21,0968
|% 0,36
|
|Frank
|18,4861
|18,5974
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,09
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-3,61
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.644
|6.748
|-21,00
|
|Yarım
|3.237
|3.294
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|90,91
|90,91
|-0,30
|
Seans Raporu
11:26
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