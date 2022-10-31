***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:08
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075158
BIST
10:113.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 22,51
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.915
En Düşük
3.885
10:1118,6178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6618
En Düşük
18,5474
10:1118,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0177
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6111
En Düşük
18,4806
10:11982,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 982,66
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:10
|PETUN
|48,10
|7.232.137
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|2.822.964
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|135.545.066
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|3.389.601
|% 9,95
|
|NTGAZ
|29,66
|15.481.927
|% 9,93
|
|DOBUR
|52,15
|1.862.279
|% -7,04
|
|RUBNS
|25,24
|20.503.551
|% -6,45
|
|MTRYO
|2,85
|435.428
|% -5,94
|
|PKART
|21,54
|1.485.170
|% -5,53
|
|MZHLD
|132,30
|1.246.438
|% -5,30
|
|THYAO
|97,50
|466.480.176
|% 0,57
|
|SASA
|111,40
|281.679.306
|% 1,92
|
|AKBNK
|14,58
|182.983.469
|% -0,68
|
|PETKM
|13,45
|155.801.667
|% 0,98
|
|ENJSA
|20,54
|149.618.109
|% 2,70
|
|EKGYO
|4,39
|118.571.585
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,06
|40.314.008
|% 0,49
|
|YKBNK
|8,85
|140.691.937
|% -0,34
|
|TSKB
|3,01
|44.567.895
|% -0,33
|
|ODAS
|7,92
|107.430.786
|% 1,02
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6092
|18,6229
|% 0,23
|
|Euro
|18,5075
|18,5202
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,5191
|21,6270
|% 0,01
|
|Frank
|18,5808
|18,6927
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% 0,19
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,96
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.598
|6.674
|-62,00
|
|Yarım
|3.215
|3.262
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.630
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|-0,95
|
Seans Raporu
10:10
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10:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 91 artarak (% 0.24 ) 4, 222
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10:25
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:25
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, DOBUR, RUBNS
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10:25
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
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10:25XU100
Endeks 3, 908 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 4, 525.00 milyon TL de