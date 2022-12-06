***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:08
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084620
BIST
11:244.943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -15,20
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.964
En Düşük
4.910
11:2418,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:2419,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:241.061,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.061,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:24
|BARMA
|122,10
|25.692.282
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|12.836.208
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|5.782.038
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|20.607.102
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|46.538.707
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|384.727.518
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|352.106.576
|% -9,98
|
|KONTR
|126,30
|164.827.104
|% -9,98
|
|SNICA
|31,60
|100.513.970
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,28
|4.538.918.211
|% 6,47
|
|THYAO
|137,30
|3.148.929.238
|% -0,94
|
|EREGL
|42,72
|2.983.487.645
|% 0,66
|
|ENKAI
|27,32
|1.812.350.530
|% 2,48
|
|ASELS
|49,68
|1.774.039.383
|% -0,20
|
|KRDMD
|17,28
|4.538.918.211
|% 6,47
|
|ADESE
|1,84
|232.401.504
|% -0,54
|
|EKGYO
|7,24
|740.655.047
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,69
|261.620.871
|% 0,75
|
|TSKB
|4,07
|381.313.496
|% 1,50
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6398
|% 0,01
|
|Euro
|19,5484
|19,5565
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,6841
|22,7979
|% 0,26
|
|Frank
|19,6806
|19,7991
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% -0,02
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,91
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,17
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.130
|7.192
|24,00
|
|Yarım
|3.458
|3.516
|11,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.757
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,13
|83,13
|0,45
|