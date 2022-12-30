***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 17:50
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091549
BIST
17:545.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 28,40
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
17:5418,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0155
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
17:5419,9830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0052
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0300
En Düşük
19,9038
17:541.095,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.095,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler17:52
|SANEL
|22,88
|10.097.777
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.671.181
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|92.234.677
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|AKSGY
|7,85
|103.309.229
|% 9,94
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|433.644.442
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.115.697
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,76
|420.550.828
|% -9,19
|
|ASELS
|62,50
|10.500.795.780
|% 6,29
|
|THYAO
|141,20
|6.318.988.260
|% -0,77
|
|TCELL
|38,08
|5.381.397.354
|% -0,31
|
|TUPRS
|529,50
|5.268.785.069
|% 4,54
|
|PETKM
|19,90
|4.655.289.601
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,79
|4.383.759.188
|% 1,97
|
|DOHOL
|10,56
|3.768.726.545
|% 4,14
|
|YKBNK
|11,81
|3.015.947.786
|% -1,58
|
|PETKM
|19,90
|4.655.289.601
|% 0,20
|
|ISCTR
|12,84
|2.883.181.577
|% -0,62
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7066
|18,7212
|% 0,09
|
|Euro
|19,9713
|19,9864
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5253
|22,6383
|% 0,09
|
|Frank
|20,2133
|20,3351
|% 0,11
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,12
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,53
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.095
|3,08
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.388
|7.447
|14,00
|
|Yarım
|3.578
|3.640
|7,00
|
|Çeyrek
|1.794
|1.819
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,12
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|0,81
|