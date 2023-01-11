***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 11:54
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100017
BIST
12:024.945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -43,34
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:0218,7851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:0220,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:021.138,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,36
|Açılış
|: 1.138,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:01
|SDTTR
|56,65
|4.679.800
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.174.929
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.759.901
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,36
|90.713.021
|% 7,64
|
|POLTK
|1.737,60
|18.475.694
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|268.594.195
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,24
|233.677.223
|% -9,23
|
|HKTM
|68,55
|278.768.672
|% -8,05
|
|THYAO
|131,60
|4.042.648.959
|% 0,30
|
|EREGL
|38,26
|2.338.176.998
|% 1,06
|
|ASELS
|57,05
|2.308.215.494
|% -1,89
|
|KRDMD
|18,04
|1.666.661.694
|% -0,55
|
|TUPRS
|483,90
|1.625.132.070
|% 1,81
|
|EKGYO
|8,50
|1.224.684.519
|% 0,00
|
|KATMR
|2,09
|268.594.195
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,46
|1.003.583.036
|% -0,73
|
|KRDMD
|18,04
|1.666.661.694
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,71
|231.458.776
|% -0,73
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7820
|18,7837
|% 0,05
|
|Euro
|20,1657
|20,1728
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,7152
|22,8291
|% -0,13
|
|Frank
|20,2746
|20,3968
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9862
|5,0112
|% 0,02
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,41
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|4,37
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|34,00
|
|Tam
|7.693
|7.751
|16,00
|
|Yarım
|3.737
|3.792
|8,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.896
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,03
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,21
|
|B. Petrol
|80,29
|80,29
|0,19
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16NIBAS
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 031 adet işlem
-
12:14ERSU
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 680, 225 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 4, 952 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 36, 300.00 milyon TL de
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12:12BEYAZ
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 954 adet işlem
-
12:11SKTAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 784 adet işlem