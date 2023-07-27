***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.07.2023 10:00
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175709
BIST
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11:256.836
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 91,85
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2526,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0489
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2530,0387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1852
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0395
En Düşük
29,7097
11:251.714,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.714,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:25
|CVKMD
|255,20
|225.621.232
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|294.674.476
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.737.465
|% 9,99
|
|OTTO
|240,30
|645.206
|% 9,98
|
|ULUFA
|8,54
|58.597.141
|% 9,91
|
|FORTE
|73,95
|80.808.683
|% -4,70
|
|HUNER
|10,10
|86.522.060
|% -2,51
|
|AZTEK
|46,16
|38.928.977
|% -1,75
|
|DGNMO
|9,50
|5.311.802
|% -1,14
|
|YYLGD
|35,64
|58.018.901
|% -1,00
|
|ASTOR
|103,40
|2.106.387.385
|% 0,39
|
|EUPWR
|179,40
|506.698.696
|% 1,76
|
|ALFAS
|775,00
|398.012.571
|% 1,44
|
|CWENE
|265,40
|389.438.696
|% 1,07
|
|BIENY
|60,15
|380.163.879
|% 3,98
|
|EKGYO
|8,56
|1.633.747.033
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,06
|2.332.471.146
|% 2,59
|
|KOZAL
|29,02
|3.670.388.831
|% 3,50
|
|CANTE
|17,74
|1.791.761.821
|% 0,57
|
|ODAS
|11,58
|919.067.992
|% 6,83
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9503
|26,9559
|% 0,18
|
|Euro
|30,0131
|30,0387
|% 0,62
|
|Sterlin
|34,8808
|35,0557
|% 0,45
|
|Frank
|31,3429
|31,5317
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1683
|7,2043
|% 0,20
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|5,55
|
|Altın Gr.
|1.715
|1.715
|8,23
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.151
|11.257
|2,00
|
|Yarım
|5.567
|5.654
|0,00
|
|Çeyrek
|2.792
|2.827
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,04
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,71
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,12
|83,12
|0,56
|