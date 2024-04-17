***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2024 11:05
***CELHA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CELHA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CELHA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273404
BIST
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12:599.650
En Düşük
|Değişim
|: 1,06%
|| 101,58
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.717
12:5932,5375
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0860
|Açılış
|: 32,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5700
|
32,5883
En Düşük
32,3942
12:5934,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1337
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5800
|
35,0943
En Düşük
34,4848
12:592.503,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,62
|Açılış
|: 2.503,05
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.504,58
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler12:59
|SELGD
|58,30
|33.930.352
|% 10,00
|
|BURCE
|237,90
|83.340.385
|% 9,99
|
|SNICA
|38,78
|261.668.262
|% 9,98
|
|TMSN
|184,20
|911.412.214
|% 9,97
|
|YAYLA
|25,44
|63.629.726
|% 9,94
|
|CELHA
|41,62
|71.590.392
|% -9,99
|
|AKYHO
|8,05
|193.114.122
|% -6,61
|
|ENSRI
|30,16
|146.245.779
|% -6,34
|
|GRNYO
|10,99
|201.208.792
|% -5,34
|
|SOKM
|59,90
|866.632.311
|% -4,69
|
|THYAO
|300,75
|4.304.800.712
|% 1,26
|
|YKBNK
|30,60
|2.599.291.080
|% 2,00
|
|AKBNK
|57,55
|2.275.542.143
|% 3,04
|
|ISCTR
|12,31
|2.083.257.665
|% 1,23
|
|ENTRA
|14,24
|2.010.498.481
|% -4,11
|
|ZOREN
|5,93
|1.349.292.536
|% 3,67
|
|ISCTR
|12,31
|2.083.257.665
|% 1,23
|
|ENTRA
|14,24
|2.010.498.481
|% -4,11
|
|EKGYO
|10,31
|1.181.516.480
|% -3,64
|
|YKBNK
|30,60
|2.599.291.080
|% 2,00
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5314
|32,5375
|% 0,27
|
|Euro
|34,6685
|34,6785
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,5522
|40,7555
|% 0,48
|
|Frank
|35,6934
|35,8723
|% 0,33
|
|Riyal
|8,6688
|8,7123
|% 0,12
|
|12:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,54
|28,56
|% 0,66
|
|Platin
|958,41
|959,05
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,64
|1.028,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,31
|89,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.392,41
|2.392,77
|% 0,66
|