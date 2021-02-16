***CELHA* *BUCIM* *IHLAS* *IZMDC* *AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.02.2021 09:08
***CELHA******BUCIM******IHLAS******IZMDC******AKYHO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHLAS, AKYHO, BUCIM, CELHA, IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IHLAS.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 16/02/2021) AKYHO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2021) BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 23/02/2021) CELHA.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 23/02/2021) IZMDC.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 09/04/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909806
BIST
18:051.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
0
En Düşük
0
18:056,9244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0398
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0400
|
6,9661
En Düşük
6,9131
18:058,4172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,4620
En Düşük
8,3877
18:05405,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,41
|Açılış
|: 405,83
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
405,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,20
|53.436.411
|% 0,00
|
|TMPOL
|17,12
|32.785.327
|% 0,00
|
|SMART
|8,86
|9.415.916
|% 0,00
|
|VERUS
|66,65
|201.781.277
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|KOZAL
|148,70
|4.993.570.362
|% 0,00
|
|SASA
|37,86
|1.705.705.802
|% 0,00
|
|THYAO
|12,40
|1.300.825.788
|% 0,00
|
|GUBRF
|73,15
|1.198.409.687
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|734.425.858
|% 0,00
|
|PETKM
|5,13
|1.170.300.077
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,49
|288.324.687
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,33
|359.767.124
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,72
|404.294.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9203
|6,9244
|% -0,57
|
|Euro
|8,4019
|8,4172
|% -0,44
|
|Sterlin
|9,6047
|9,6528
|% -0,51
|
|Frank
|7,7470
|7,7937
|% -0,57
|
|Riyal
|1,8385
|1,8477
|% -0,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,51
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.710
|2.751
|-30,00
|
|Tam
|2.697
|2.765
|-30,25
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-14,64
|
|Çeyrek
|654
|669
|-7,32
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|63,55
|63,55
|0,25
|
Seans Raporu
18:05
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