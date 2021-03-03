***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.03.2021 19:13
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 03 Mart 2021 (bugün) tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komitemizin uygun görüşü ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914936
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4362
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0820
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,67
|Açılış
|: 411,84
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4302
|7,4362
|% 1,03
|
|Euro
|8,9729
|8,9848
|% 0,92
|
|Sterlin
|10,3572
|10,4091
|% 1,08
|
|Frank
|8,0664
|8,1150
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-9,11
|
|Altın Gr.
|411
|411
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,96
|63,96
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
-
17:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DGATE, INDES
-
17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
-
17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
-
17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem