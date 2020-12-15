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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme

15.12.2020 18:46



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Hayır (No)
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Açıklamalar

Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımına ilişkin Esas Sözleşme tadil metninin de onaylandığı ve 09.12.2020 tarihinde tescil edilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucu 15.12.2020 tarih ve 10224 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
2 06/07/2012 06/07/2012 8106
4 06/07/2012 06/07/2012 8106
6 06/07/2012 06/07/2012 8106
8 06/07/2012 06/07/2012 8106
16 06/07/2012 06/07/2012 8106
19 06/07/2012 06/07/2012 8106
20 06/07/2012 06/07/2012 8106
21 06/07/2012 06/07/2012 8106
3 04/07/2013 04/07/2013 8356
7 04/07/2013 04/07/2013 8356
9 04/07/2013 04/07/2013 8356
10 04/07/2013 04/07/2013 8356
11 04/07/2013 04/07/2013 8356
12 04/07/2013 04/07/2013 8356
13 04/07/2013 04/07/2013 8356
14 04/07/2013 04/07/2013 8356
15 04/07/2013 04/07/2013 8356
17 04/07/2013 04/07/2013 8356
18 04/07/2013 04/07/2013 8356
22 04/07/2013 04/07/2013 8356
23 04/07/2013 04/07/2013 8356
24 04/07/2013 04/07/2013 8356
6 30/03/2017 05/04/2017 9299
4 09/12/2020 15/12/2020 10224
6 09/12/2020 15/12/2020 10224
11 09/12/2020 15/12/2020 10224
14 09/12/2020 15/12/2020 10224
18 09/12/2020 15/12/2020 10224
24 09/12/2020 15/12/2020 10224



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893276


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