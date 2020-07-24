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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

24.07.2020 19:04
GÜNCEL HABERLER



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Üretime ara verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleri
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
04.08.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
Yaklaşık 800 ton üretim kaybı beklenmektedir.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Yaklaşık 6.000.000 TL ciro kaybı beklenmektedir
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
-
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
-
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
Şirketin nakit akış planını sürdürmek için gerekli tedbirleri alınmıştır.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Planlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleri
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
10.08.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkisi yoktur
Açıklamalar

Şirketimizde Kurban Bayramı tatili sebebiyle gerçekleştirilecek duruşun, Planlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleri sebebiyle, uzatılması kararı verilmiştir. Kurban Bayramı tatili sonrasında üretime 04.08.2020-10.08.2020 tarihleri arasında ara verilecektir. İlgili faaliyetler tamamlandığında üretime devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861764


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7335 8,7773 % 0,50  
Frank 7,3968 7,4413 % 0,46  
Riyal 1,8208 1,8300 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 12,83  
Altın Gr. 418 418 2,77  
Cumhuriyet 2.722 2.746 22,10  
Tam 2.804 2.824 28,90  
Yarım 1.361 1.378 11,10  
Çeyrek 683 690 5,50  
Gümüş.Ons 22,60 22,64 0,02  
Gümüş Gr. 4,95 4,96 -0,02  
B. Petrol 42,97 42,97 -0,36  
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