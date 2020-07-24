***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜretime ara verilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim faaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPlanlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleriVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi04.08.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYaklaşık 800 ton üretim kaybı beklenmektedir.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYaklaşık 6.000.000 TL ciro kaybı beklenmektedirKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan TedbirlerŞirketin nakit akış planını sürdürmek için gerekli tedbirleri alınmıştır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleriYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih10.08.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkisi yokturAçıklamalarŞirketimizde Kurban Bayramı tatili sebebiyle gerçekleştirilecek duruşun, Planlı Bakım ve Makine Revizyonu faaliyetleri sebebiyle, uzatılması kararı verilmiştir. Kurban Bayramı tatili sonrasında üretime 04.08.2020-10.08.2020 tarihleri arasında ara verilecektir. İlgili faaliyetler tamamlandığında üretime devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861764BIST