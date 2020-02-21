***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI46.788.712 -4.995.365Dönem Karı (Zararı)-10.447.614 18.372.631Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.102.887 21.478.559Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 12.928.133 6.594.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler731.735 -11.496Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 807.079 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -75.344 -11.496Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.443.789 1.795.022Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 3.345.063 1.808.072Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -24.700 -13.050Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,13 123.426 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.749.929 1.278.575Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -207.919 -330.270Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 2.005.828 1.284.853Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 133.752 465.736Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -181.732 -141.744Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler8.163.719 7.384.902Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -3.914.418 4.847.532Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -410.929Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 0 -410.929İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler36.089.217 -38.172.427Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.164.999 -12.494.925Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.204.406 -6.098.751Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.923.192 -20.324.758Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.221.806 946.205Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler160.008 -200.198Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.744.490 1.678.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,15 -1.955.778 -2.142.652Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -4.531.476YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.113.513 -32.903.229Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 706.384Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -16.113.513 -33.609.613FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.392.722 29.631.616Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri289.094.819 151.327.271Kredilerden Nakit Girişleri268.931.614 124.190.064Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri20.163.205 27.137.207Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-291.962.355 -115.397.744Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-255.732.891 -101.980.410Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-36.229.464 -13.417.334Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.895.189 0Ödenen Temettüler-10.000.000 -5.280.000Ödenen Faiz-1.837.916 -1.359.052Alınan Faiz207.919 341.141YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.282.477 -8.266.978NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.282.477 -8.266.978DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.948.073 11.215.051DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.230.550 2.948.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670 42.616.670Transferler948.285 9.816.785 -10.765.070Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-778.483 4.382 18.372.631 17.598.530 17.598.530Dönem Karı (Zararı)18.372.631 18.372.631 18.372.631Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-778.483 4.382 -774.101 -774.101Kar Payları-5.280.000 -5.280.000 -5.280.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200Transferler1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-965.221 -37.627 -10.447.614 -11.450.462 -11.450.462Dönem Karı (Zararı)-10.447.614 -10.447.614 -10.447.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-965.221 -37.627 -1.002.848 -1.002.848Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.230.550 2.948.073Ticari Alacaklar73.147.867 70.608.215İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar27 324.199 526.671İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 72.823.668 70.081.544Diğer Alacaklar4.658.862 999.599İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.658.862 999.599Stoklar9 62.790.623 58.384.294Peşin Ödenmiş Giderler16 2.047.540 1.208.793Diğer Dönen Varlıklar17 6.020.006 7.575.525ARA TOPLAM165.895.448 141.724.499TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR165.895.448 141.724.499DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Maddi Duran Varlıklar11 61.218.226 62.419.577Kullanım Hakkı Varlıkları10 83.781 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.690.716 1.992.261Ertelenmiş Vergi Varlığı25 4.149.042 0Diğer Duran Varlıklar17 667.677 405.762TOPLAM DURAN VARLIKLAR73.829.529 64.837.687TOPLAM VARLIKLAR239.724.977 206.562.186KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar73.156.600 67.843.481İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar73.156.600 67.843.481Banka Kredileri5 73.156.600 53.173.433Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar5 0 14.670.048Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları96.712 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları96.712 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 96.712 0Ticari Borçlar117.414.881 71.059.323İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 117.414.881 71.059.323Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 992.424 2.131.897Diğer Borçlar895.290 330.739İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,27 895.290 330.739Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 907.472 1.629.177Kısa Vadeli Karşılıklar1.904.015 348.356Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.730.589 273.656Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 173.426 74.700Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 180.492 92.890ARA TOPLAM195.547.886 143.435.863TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER195.547.886 143.435.863UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar10.692.353 8.184.442Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 10.692.353 8.184.442Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 6.681TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.692.353 8.191.123TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER206.240.239 151.626.986ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar33.484.738 54.935.200Ödenmiş Sermaye18 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-5.537.375 -4.534.527Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.504.130 -4.538.909Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -5.504.130 -4.538.909Yabancı Para Çevrim Farkları-33.245 4.382Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 2.175.592Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.421.269 13.779.136Net Dönem Karı veya Zararı-10.447.614 18.372.631TOPLAM ÖZKAYNAKLAR33.484.738 54.935.200TOPLAM KAYNAKLAR239.724.977 206.562.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 315.152.125 311.900.263Satışların Maliyeti19 -280.197.575 -247.200.282TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.954.550 64.699.981BRÜT KAR (ZARAR)34.954.550 64.699.981Genel Yönetim Giderleri20 -18.583.856 -14.026.667Pazarlama Giderleri20 -23.024.493 -13.426.250Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.000.307 -1.260.701Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 18.903.320 89.131.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -15.292.098 -93.704.941ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-4.042.884 31.412.910Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 410.929FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.042.884 31.823.839Finansman Giderleri24 -10.319.148 -8.603.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.362.032 23.220.163Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 3.914.418 -4.847.532Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 -4.343.473Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 3.914.418 -504.059SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.447.614 18.372.631DÖNEM KARI (ZARARI)-10.447.614 18.372.631Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-10.447.614 18.372.631Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 26 -0,63000000 1,11000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-965.221 -778.483Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.206.526 -973.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler241.305 194.621Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 241.305 194.621Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-37.627 4.382Yabancı Para Çevrim Farkları-37.627 4.382DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.002.848 -774.101TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.450.462 17.598.530Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.450.462 17.598.530http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821055BIST