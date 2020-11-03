***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.544.142 26.220.555Dönem Karı (Zararı)-14.157.850 -3.511.506Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler31.981.243 18.051.804Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.277.004 10.177.180Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler130.797 731.735Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 130.797 807.079Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -75.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.046.373 2.696.406Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 3.118.799 2.638.720Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -42.000 -24.700Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7,13 -30.426 82.386Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.730.485 1.775.202Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -200.190 -173.688Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 3.832.338 1.938.017Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 184.278 77.571Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -85.941 -66.698Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler16.173.748 3.078.649Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -377.164 -407.368İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-33.126.858 13.299.120Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.057.300 -12.736.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)278.523 160.894İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.335.823 -12.896.898Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-673.854 -5.582.581İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-673.854 -5.582.581Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.738.513 -5.499.448Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.113.467 36.466.121İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-22.113.467 36.466.121Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.214.106 -801.941Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-329.618 1.452.973İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)131.061 1.448.564İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-460.679 4.409Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.303.465 27.839.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,15 -2.240.677 -1.618.863YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.116.080 -9.527.723Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -8.116.080 -9.527.723FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.198.893 -15.878.862Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri239.917.052 185.858.962Kredilerden Nakit Girişleri239.917.052 165.695.757Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri20.163.205Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-208.603.519 -188.109.539Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-208.603.519 -151.880.075Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-36.229.464Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.489.567 -1.863.956Ödenen Temettüler-10.000.000Ödenen Faiz-2.825.263 -1.938.017Alınan Faiz200.190 173.688YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.538.671 813.970NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.538.671 813.970DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.230.550 2.948.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.769.221 3.762.043Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200Transferler1.730.498 16.642.133 -18.372.631Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.683 -3.511.506 -3.504.823 -3.504.823Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 11.065 3.906.090 20.421.269 -3.511.506 41.430.377 41.430.377Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738Transferler-10.447.614 10.447.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-397.377 -14.157.850 -14.555.227 -14.555.227Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -430.622 3.906.090 9.973.655 -14.157.850 18.929.511 18.929.511Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 18.769.221 17.230.550Ticari Alacaklar79.160.311 73.147.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 45.676 324.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 79.114.635 72.823.668Diğer Alacaklar1.782.790 4.658.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.782.790 4.658.862Stoklar9 66.328.658 62.790.623Peşin Ödenmiş Giderler16 2.489.121 2.047.540Diğer Dönen Varlıklar17 9.176.898 6.020.006ARA TOPLAM177.706.999 165.895.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR177.706.999 165.895.448DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Maddi Duran Varlıklar11 59.971.047 61.218.226Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.229.929 83.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 8.419.795 7.690.716Ertelenmiş Vergi Varlığı24 4.526.206 4.149.042Diğer Duran Varlıklar17 619.130 667.677TOPLAM DURAN VARLIKLAR74.786.194 73.829.529TOPLAM VARLIKLAR252.493.193 239.724.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar121.844.479 73.156.600İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar121.844.479 73.156.600Banka Kredileri5 121.844.479 73.156.600Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları955.112 96.712İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları110.424 96.712Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 110.424 96.712İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları844.688 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 844.688 0Ticari Borçlar95.485.692 117.414.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 95.485.692 117.414.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar