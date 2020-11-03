***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
03.11.2020 20:36
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.544.142 26.220.555
Dönem Karı (Zararı)
-14.157.850 -3.511.506
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.981.243 18.051.804
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.277.004 10.177.180
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
130.797 731.735
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 130.797 807.079
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -75.344
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.046.373 2.696.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 3.118.799 2.638.720
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -42.000 -24.700
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7,13 -30.426 82.386
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.730.485 1.775.202
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -200.190 -173.688
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 3.832.338 1.938.017
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 184.278 77.571
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -85.941 -66.698
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.173.748 3.078.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -377.164 -407.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-33.126.858 13.299.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.057.300 -12.736.004
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
278.523 160.894
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.335.823 -12.896.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-673.854 -5.582.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-673.854 -5.582.581
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.738.513 -5.499.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.113.467 36.466.121
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.113.467 36.466.121
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.214.106 -801.941
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.618 1.452.973
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
131.061 1.448.564
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-460.679 4.409
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.303.465 27.839.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -2.240.677 -1.618.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.116.080 -9.527.723
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -8.116.080 -9.527.723
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.198.893 -15.878.862
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
239.917.052 185.858.962
Kredilerden Nakit Girişleri
239.917.052 165.695.757
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
20.163.205
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.603.519 -188.109.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-208.603.519 -151.880.075
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-36.229.464
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -1.489.567 -1.863.956
Ödenen Temettüler
-10.000.000
Ödenen Faiz
-2.825.263 -1.938.017
Alınan Faiz
200.190 173.688
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.538.671 813.970
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.538.671 813.970
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.230.550 2.948.073
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.769.221 3.762.043
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200
Transferler
1.730.498 16.642.133 -18.372.631
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.683 -3.511.506 -3.504.823 -3.504.823
Kar Payları
-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -4.538.909 11.065 3.906.090 20.421.269 -3.511.506 41.430.377 41.430.377
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-397.377 -14.157.850 -14.555.227 -14.555.227
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -430.622 3.906.090 9.973.655 -14.157.850 18.929.511 18.929.511
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.769.221 17.230.550
Ticari Alacaklar
79.160.311 73.147.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 45.676 324.199
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 79.114.635 72.823.668
Diğer Alacaklar
1.782.790 4.658.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.782.790 4.658.862
Stoklar
9 66.328.658 62.790.623
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.489.121 2.047.540
Diğer Dönen Varlıklar
17 9.176.898 6.020.006
ARA TOPLAM
177.706.999 165.895.448
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
177.706.999 165.895.448
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
11 59.971.047 61.218.226
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.229.929 83.781
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.419.795 7.690.716
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 4.526.206 4.149.042
Diğer Duran Varlıklar
17 619.130 667.677
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.786.194 73.829.529
TOPLAM VARLIKLAR
252.493.193 239.724.977
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.844.479 73.156.600
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
121.844.479 73.156.600
Banka Kredileri
5 121.844.479 73.156.600
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
955.112 96.712
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.424 96.712
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 110.424 96.712
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
844.688 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 844.688 0
Ticari Borçlar
95.485.692 117.414.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 95.485.692 117.414.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar