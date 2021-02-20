***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -4.538.909 4.382 2.175.592 13.779.136 18.372.631 54.935.200 54.935.200Transferler1.730.498 16.642.133 -18.372.631 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-965.221 -37.627 -10.447.614 -11.450.462 -11.450.462Dönem Karı (Zararı)-10.447.614 -10.447.614 -10.447.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-965.221 -37.627 -1.002.848 -1.002.848Kar Payları-10.000.000 -10.000.000 -10.000.000Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738Transferler-10.447.614 10.447.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-946.846 -385.914 -8.131.158 -9.463.918 -9.463.918Dönem Karı (Zararı)-8.131.158 -8.131.158 -8.131.158Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-946.846 -385.914 -1.332.760 -1.332.760Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.521.982 46.788.712Dönem Karı (Zararı)-8.131.158 -10.447.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler35.814.571 23.102.887Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,12 12.492.305 12.928.133Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler130.798 731.735Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 130.798 807.079Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -75.344Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.926.176 3.443.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 15 3.626.602 3.345.063Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -126.019 -24.700Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7, 13 425.593 123.426Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.651.872 1.749.929Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -335.149 -207.919Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 5.987.021 2.005.828Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 133.752Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -181.732Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.825.549 8.163.719Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -2.212.129 -3.914.418İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.254.685 36.089.217Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.675.112 -3.164.999Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.042.959 -3.204.406Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.325.544 -3.923.192Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.072.834 46.221.806Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.630.178 160.008Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.428.728 48.744.490Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13,15 -1.906.746 -1.955.778YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.023.122 -16.113.513Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -11.023.122 -16.113.513FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-14.990.456 -16.392.722Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri265.616.251 289.094.819Kredilerden Nakit Girişleri265.616.251 268.931.614Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri20.163.205Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-272.920.340 -291.962.355Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-272.920.340 -255.732.891Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-36.229.464Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.214.578 -1.895.189Ödenen Temettüler-10.000.000Ödenen Faiz-5.806.938 -1.837.916Alınan Faiz335.149 207.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.491.596 14.282.477NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.491.596 14.282.477DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 17.230.550 2.948.073DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 11.738.954 17.230.550Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 11.738.954 17.230.550Ticari Alacaklar83.692.181 73.147.867İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 324.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 83.692.181 72.823.668Diğer Alacaklar1.078.965 4.658.862İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.078.965 4.658.862Stoklar9 77.187.945 62.790.623Peşin Ödenmiş Giderler16 3.991.816 2.047.540Diğer Dönen Varlıklar17 1.652.985 6.020.006ARA TOPLAM179.342.846 165.895.448TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR179.342.846 165.895.448DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Maddi Duran Varlıklar11 59.202.846 61.218.226Kullanım Hakkı Varlıkları10 758.887 83.781Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.073.257 7.690.716Ertelenmiş Vergi Varlığı24 6.597.883 4.149.042Diğer Duran Varlıklar17 627.360 667.677TOPLAM DURAN VARLIKLAR76.280.320 73.829.529TOPLAM VARLIKLAR255.623.166 239.724.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar82.239.896 73.156.600İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar82.028.980 73.156.600Banka Kredileri5 82.028.980 73.156.600İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar210.916Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 210.916Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları80.209 96.712İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları80.209 96.712Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 80.209 96.712Ticari Borçlar128.487.715 117.414.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 128.487.715 117.414.881Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.229.723 992.424Diğer Borçlar886.138 895.290İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7,26 886.138 895.290Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 3.012.245 907.472Kısa Vadeli Karşılıklar1.009.927 1.904.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 536.927 1.730.589Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 473.000 173.426Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 286.190 180.492ARA TOPLAM217.232.043 195.547.886TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER217.232.043 195.547.886UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar389.314İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar389.314Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 389.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 560.593Uzun Vadeli Karşılıklar13.420.396 10.692.353Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.420.396 10.692.353TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.370.303 10.692.353TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER231.602.346 206.240.239ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.020.820 33.484.738Ödenmiş Sermaye18 16.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.450.976 -5.504.130Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.450.976 -5.504.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.450.976 -5.504.130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-419.159 -33.245Yabancı Para Çevrim Farkları-419.159 -33.245Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 3.906.090Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.973.655 20.421.269Net Dönem Karı veya Zararı-8.131.158 -10.447.614TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.020.820 33.484.738TOPLAM KAYNAKLAR255.623.166 239.724.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 335.265.960 315.152.125Satışların Maliyeti19 -283.887.074 -280.197.575TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.378.886 34.954.550BRÜT KAR (ZARAR)51.378.886 34.954.550Genel Yönetim Giderleri20 -17.299.697 -18.583.856Pazarlama Giderleri20 -23.150.480 -23.024.493Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -1.688.904 -1.000.307Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 37.789.914 18.903.320Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -34.524.669 -15.292.098ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.505.050 -4.042.884FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.505.050 -4.042.884Finansman Giderleri23 -22.848.337 -10.319.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24 -10.343.287 -14.362.032Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.212.129 3.914.418Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 2.212.129 3.914.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.131.158 -10.447.614DÖNEM KARI (ZARARI)-8.131.158 -10.447.614Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-8.131.158 -10.447.614Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Kayıp) -0,49000000 -0,63000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-946.845 -965.221Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -1.183.557 -1.206.526Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler236.712 241.305Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 236.712 241.305Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-385.914 -37.627Yabancı Para Çevrim Farkları-385.914 -37.627DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.332.759 -1.002.848TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.463.917 -11.450.462Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-9.463.917 -11.450.462http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911261BIST