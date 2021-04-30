***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738Transferler-10.447.614 10.447.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.873 -3.630.180 -3.696.053 -3.696.053Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -3.630.180 0 29.788.685 29.788.685Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-8.131.158 8.131.158 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-189.017 -2.966.622 -3.155.639 -3.155.639Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı25.000.000 25.000.000 25.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)359.793 359.793 359.793Dönem Sonu Bakiyeler41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 0 0 0 0 0 0 0 0 -608.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 -2.966.622 0 46.224.974 46.224.974Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI20.112.525 -21.137.753Dönem Karı (Zararı)-2.966.622 -3.630.180Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler8.646.084 9.735.626Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10, 11, 12 3.263.979 3.325.994Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler383.607Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 383.607Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler978.808 757.620Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13,15 1.206.949 775.965Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -594.192 15.200Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 366.051 -33.545Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler912.043 684.850Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -310.595 -49.432Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 1.222.638 633.216Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 118.509Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -17.443Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.469.731 5.312.484Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -362.084 -345.322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.304.559 -26.906.183Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.455.380 -14.124.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.426.953 -2.261.819Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.605.351 150.181Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.436.371 -9.605.403Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler355.872 -1.064.443Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları20.984.021 -20.800.737Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -871.496 -337.016YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.469.024 -4.076.680Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -3.469.024 -4.076.680FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.652.749 18.632.507Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.815.119 108.427.026Kredilerden Nakit Girişleri19.815.119 108.427.026Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.054.269 -89.075.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-36.054.269 -89.075.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-643.530 -527.496Ödenen Faiz-1.134.959 -241.455Alınan Faiz310.595 49.432Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)359.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.296.250 -6.581.926NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.296.250 -6.581.926DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.738.954 17.230.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ36.035.204 10.648.624Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 36.035.204 11.738.954Ticari Alacaklar101.763.954 83.692.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 101.763.954 83.692.181Diğer Alacaklar1.548.957 1.078.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.548.957 1.078.965Stoklar9 81.062.943 77.187.945Peşin Ödenmiş Giderler16 5.099.944 3.991.816Diğer Dönen Varlıklar17 4.406.117 1.652.985ARA TOPLAM229.917.119 179.342.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR229.917.119 179.342.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Diğer Alacaklar15.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 15.962Maddi Duran Varlıklar11 59.252.188 59.202.846Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.245.550 758.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.490.675 9.073.257Ertelenmiş Vergi Varlığı24 6.959.967 6.597.883Diğer Duran Varlıklar17 691.528 76.280.320TOPLAM VARLIKLAR308.608.647 255.623.166KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar71.208.031 82.239.896İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar69.448.578 82.028.980Banka Kredileri5 69.448.578 82.028.980İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.759.453 210.916Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.759.453 210.916Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.582 80.209İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 50.582 80.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 50.582 80.209Ticari Borçlar169.924.086 128.487.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 169.924.086 128.487.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.435.438 1.229.723Diğer Borçlar364.188 886.138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7, 26 364.188 886.138Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 3.346.591 3.012.245Kısa Vadeli Karşılıklar905.170 1.009.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 660.311 536.927Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 244.859 473.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler717.383 286.190İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 717.383 286.190ARA TOPLAM247.951.469 217.232.043TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.951.469 217.232.043UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar332.578 389.314İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar332.578 389.314Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 332.578 389.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 467.161 560.593Uzun Vadeli Karşılıklar13.632.465 13.420.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 13.632.465 13.420.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.432.204 14.370.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER262.383.673 231.602.346ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.224.974 24.020.820Ödenmiş Sermaye18 41.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Paylara İlişkin Primler (İskontolar)359.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.450.976 -6.450.976Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.450.976 -6.450.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.450.976 -6.450.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-608.176 -419.159Yabancı Para Çevrim Farkları-608.176 -419.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 3.906.090Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.842.497 9.973.655Net Dönem Karı veya Zararı-2.966.622 -8.131.158TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.224.974 24.020.820TOPLAM KAYNAKLAR308.608.647 255.623.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 125.016.586 87.646.253Satışların Maliyeti19 -106.866.122 -75.691.778TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.150.464 11.954.475BRÜT KAR (ZARAR)18.150.464 11.954.475Genel Yönetim Giderleri20 -4.899.864 -4.196.613Pazarlama Giderleri20 -6.996.068 -5.848.688Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -600.220 -471.489Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 12.255.284 6.741.367Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -16.161.847 -6.583.996ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.747.749 1.595.056FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.747.749 1.595.056Finansman Giderleri23 -5.076.455 -5.570.558SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.328.706 -3.975.502Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri362.084 345.322Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 362.084 345.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.966.622 -3.630.180DÖNEM KARI (ZARARI)-2.966.622 -3.630.180Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.966.622 -3.630.180Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07000000 -0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-189.017 -65.873Yabancı Para Çevrim Farkları-189.017 -65.873DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-189.017 -65.873TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.155.639 -3.696.053Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.155.639 -3.696.053http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932941BIST