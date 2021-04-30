***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 01:01
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.873 -3.630.180 -3.696.053 -3.696.053
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -3.630.180 0 29.788.685 29.788.685
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-8.131.158 8.131.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-189.017 -2.966.622 -3.155.639 -3.155.639
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
359.793 359.793 359.793
Dönem Sonu Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 0 0 0 0 0 0 0 0 -608.176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 -2.966.622 0 46.224.974 46.224.974
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.112.525 -21.137.753
Dönem Karı (Zararı)
-2.966.622 -3.630.180
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.646.084 9.735.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 3.263.979 3.325.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
383.607
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 383.607
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
978.808 757.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 1.206.949 775.965
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -594.192 15.200
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 366.051 -33.545
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
912.043 684.850
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -310.595 -49.432
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.222.638 633.216
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 118.509
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -17.443
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.469.731 5.312.484
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -362.084 -345.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.304.559 -26.906.183
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.455.380 -14.124.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.426.953 -2.261.819
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.605.351 150.181
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
41.436.371 -9.605.403
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
355.872 -1.064.443
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.984.021 -20.800.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -871.496 -337.016
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.469.024 -4.076.680
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -3.469.024 -4.076.680
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.652.749 18.632.507
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.815.119 108.427.026
Kredilerden Nakit Girişleri
19.815.119 108.427.026
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.054.269 -89.075.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.054.269 -89.075.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-643.530 -527.496
Ödenen Faiz
-1.134.959 -241.455
Alınan Faiz
310.595 49.432
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
359.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.296.250 -6.581.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.296.250 -6.581.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.738.954 17.230.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
36.035.204 10.648.624
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 36.035.204 11.738.954
Ticari Alacaklar
101.763.954 83.692.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 101.763.954 83.692.181
Diğer Alacaklar
1.548.957 1.078.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.548.957 1.078.965
Stoklar
9 81.062.943 77.187.945
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.099.944 3.991.816
Diğer Dönen Varlıklar
17 4.406.117 1.652.985
ARA TOPLAM
229.917.119 179.342.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
229.917.119 179.342.846
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Diğer Alacaklar
15.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 15.962
Maddi Duran Varlıklar
11 59.252.188 59.202.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.245.550 758.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.490.675 9.073.257
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.959.967 6.597.883
Diğer Duran Varlıklar
17 691.528 76.280.320
TOPLAM VARLIKLAR
308.608.647 255.623.166
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
71.208.031 82.239.896
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
69.448.578 82.028.980
Banka Kredileri
5 69.448.578 82.028.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.759.453 210.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.759.453 210.916
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
50.582 80.209
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 50.582 80.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 50.582 80.209
Ticari Borçlar
169.924.086 128.487.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 169.924.086 128.487.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.435.438 1.229.723
Diğer Borçlar
364.188 886.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 26 364.188 886.138
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 3.346.591 3.012.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
905.170 1.009.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 660.311 536.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 244.859 473.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
717.383 286.190
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 717.383 286.190
ARA TOPLAM
247.951.469 217.232.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
247.951.469 217.232.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
332.578 389.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
332.578 389.314
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 332.578 389.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 467.161 560.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.632.465 13.420.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 13.632.465 13.420.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.432.204 14.370.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
262.383.673 231.602.346
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.224.974 24.020.820
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.450.976 -6.450.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.450.976 -6.450.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.450.976 -6.450.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-608.176 -419.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
-608.176 -419.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.842.497 9.973.655
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.966.622 -8.131.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.224.974 24.020.820
TOPLAM KAYNAKLAR
308.608.647 255.623.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 125.016.586 87.646.253
Satışların Maliyeti
19 -106.866.122 -75.691.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.150.464 11.954.475
BRÜT KAR (ZARAR)
18.150.464 11.954.475
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.899.864 -4.196.613
Pazarlama Giderleri
20 -6.996.068 -5.848.688
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -600.220 -471.489
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 12.255.284 6.741.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -16.161.847 -6.583.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.747.749 1.595.056
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.747.749 1.595.056
Finansman Giderleri
23 -5.076.455 -5.570.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.328.706 -3.975.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
362.084 345.322
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 362.084 345.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.966.622 -3.630.180
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.966.622 -3.630.180
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.966.622 -3.630.180
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,07000000 -0,22000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-189.017 -65.873
Yabancı Para Çevrim Farkları
-189.017 -65.873
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-189.017 -65.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.155.639 -3.696.053
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.155.639 -3.696.053
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932941
BIST