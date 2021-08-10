***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2021 23:53
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 0 33.484.738
Transferler
-10.447.614 10.447.614 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.090 -11.589.406 -11.716.496 -11.716.496
Dönem Sonu Bakiyeler
18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 -160.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -11.589.406 0 21.768.242 0 21.768.242
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-8.131.158 8.131.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.462 182.662 -94.800 -94.800
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
359.793 359.793 359.793
Dönem Sonu Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 -696.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 182.662 0 49.285.813 49.285.813
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
40.721.454 -12.561.261
Dönem Karı (Zararı)
182.662 -11.589.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
26.913.448 18.916.850
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 6.429.781 6.302.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
383.607 130.797
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 383.607 130.797
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.733.187 1.443.038
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15 2.452.901 1.594.464
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -324.000 -28.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 604.286 -123.426
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.749.121 2.111.775
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -611.537 -149.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 2.360.658 2.212.844
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 282.886
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -234.002
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.502.275 9.426.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 115.477 -497.559
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.046.777 -19.378.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.638.623 17.405.985
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.147.222 514.330
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-30.607.255 -7.223.178
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
93.631.282 -28.922.493
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.808.595 -1.153.157
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.142.887 -12.051.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 15 -1.421.433 -510.192
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.877.801 -6.080.975
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
274.009 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.151.810 -6.080.975
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.925.504 8.127.771
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
62.015.981 142.282.096
Kredilerden Nakit Girişleri
62.015.981 142.282.096
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.663.543 -131.778.470
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-90.663.543 -131.778.470
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.299.031 -902.320
Ödenen Faiz
-1.590.448 -1.623.488
Alınan Faiz
611.537 149.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.918.149 -10.514.465
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.662.533
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.580.682 -10.514.465
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.738.954 17.230.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
42.319.636 6.716.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 42.319.636 11.738.954
Ticari Alacaklar
117.558.805 83.692.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 117.558.805 83.692.181
Diğer Alacaklar
6.801.314 1.078.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.801.314 1.078.965
Stoklar
9 108.326.644 77.187.945
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.918.065 3.991.816
Diğer Dönen Varlıklar
17 2.581.900 1.652.985
ARA TOPLAM
281.506.364 179.342.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.506.364 179.342.846
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
16.937 0
Maddi Duran Varlıklar
11 59.288.661 59.202.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.696.437 758.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 9.972.658 9.073.257
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.704.478 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 6.482.406 6.597.883
Diğer Duran Varlıklar
17 475.656 627.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
82.657.320 76.280.320
TOPLAM VARLIKLAR
364.163.684 255.623.166
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.514.200 82.028.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
49.514.200 82.028.980
Banka Kredileri
5 49.514.200 82.028.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.194.146 291.125
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
19.945 80.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 19.945 80.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.174.201 210.916
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.174.201 210.916
Ticari Borçlar
231.001.076 128.487.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 231.001.076 128.487.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.246.299 1.229.723
Diğer Borçlar
354.000 886.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 26 354.000 886.138
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 4.378.550 3.012.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.477.399 1.009.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 724.113 536.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 753.286 473.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.348.581 286.190
ARA TOPLAM
290.514.251 217.232.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
290.514.251 217.232.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.725.214 389.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.725.214 389.314
Banka Kredileri
5 9.347.483 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 377.731 389.314
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 373.728 560.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.264.678 13.420.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.264.678 13.420.396
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.363.620 14.370.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
314.877.871 231.602.346
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.285.813 24.020.820
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.450.976 -6.450.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.450.976 -6.450.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -6.450.976 -6.450.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-696.621 -419.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
-696.621 -419.159
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
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