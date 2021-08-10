***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -5.504.130 -33.245 3.906.090 20.421.269 -10.447.614 33.484.738 0 33.484.738Transferler-10.447.614 10.447.614 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.090 -11.589.406 -11.716.496 -11.716.496Dönem Sonu Bakiyeler18 16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.504.130 -160.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -11.589.406 0 21.768.242 0 21.768.242Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-8.131.158 8.131.158 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-277.462 182.662 -94.800 -94.800Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı25.000.000 25.000.000 25.000.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)359.793 359.793 359.793Dönem Sonu Bakiyeler41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 -696.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 182.662 0 49.285.813 49.285.813Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI40.721.454 -12.561.261Dönem Karı (Zararı)182.662 -11.589.406Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.913.448 18.916.850Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 12 6.429.781 6.302.587Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler383.607 130.797Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 383.607 130.797Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.733.187 1.443.038Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15 2.452.901 1.594.464Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -324.000 -28.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 604.286 -123.426Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.749.121 2.111.775Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -611.537 -149.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 2.360.658 2.212.844Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri22 282.886Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri22 -234.002Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.502.275 9.426.212Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 115.477 -497.559İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.046.777 -19.378.513Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-38.638.623 17.405.985Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-11.147.222 514.330Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-30.607.255 -7.223.178Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler93.631.282 -28.922.493Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.808.595 -1.153.157Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.142.887 -12.051.069Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 15 -1.421.433 -510.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.877.801 -6.080.975Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri274.009 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.151.810 -6.080.975FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.925.504 8.127.771Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri62.015.981 142.282.096Kredilerden Nakit Girişleri62.015.981 142.282.096Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.663.543 -131.778.470Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-90.663.543 -131.778.470Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.299.031 -902.320Ödenen Faiz-1.590.448 -1.623.488Alınan Faiz611.537 149.953YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.918.149 -10.514.465Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi2.662.533NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.580.682 -10.514.465DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.738.954 17.230.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ42.319.636 6.716.085Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 42.319.636 11.738.954Ticari Alacaklar117.558.805 83.692.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 117.558.805 83.692.181Diğer Alacaklar6.801.314 1.078.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.801.314 1.078.965Stoklar9 108.326.644 77.187.945Peşin Ödenmiş Giderler16 3.918.065 3.991.816Diğer Dönen Varlıklar17 2.581.900 1.652.985ARA TOPLAM281.506.364 179.342.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR281.506.364 179.342.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar16.937 0Maddi Duran Varlıklar11 59.288.661 59.202.846Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.696.437 758.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 9.972.658 9.073.257Peşin Ödenmiş Giderler16 4.704.478 0Ertelenmiş Vergi Varlığı24 6.482.406 6.597.883Diğer Duran Varlıklar17 475.656 627.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR82.657.320 76.280.320TOPLAM VARLIKLAR364.163.684 255.623.166KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar49.514.200 82.028.980İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar49.514.200 82.028.980Banka Kredileri5 49.514.200 82.028.980Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.194.146 291.125İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları19.945 80.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 19.945 80.209İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.174.201 210.916Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.174.201 210.916Ticari Borçlar231.001.076 128.487.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 231.001.076 128.487.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 1.246.299 1.229.723Diğer Borçlar354.000 886.138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7, 26 354.000 886.138Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 4.378.550 3.012.245Kısa Vadeli Karşılıklar1.477.399 1.009.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 724.113 536.927Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 753.286 473.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 1.348.581 286.190ARA TOPLAM290.514.251 217.232.043TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER290.514.251 217.232.043UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.725.214 389.314İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.725.214 389.314Banka Kredileri5 9.347.483 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 377.731 389.314Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 373.728 560.593Uzun Vadeli Karşılıklar14.264.678 13.420.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.264.678 13.420.396TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER24.363.620 14.370.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER314.877.871 231.602.346ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar49.285.813 24.020.820Ödenmiş Sermaye18 41.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Paylara İlişkin Primler (İskontolar)359.793 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.450.976 -6.450.976Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.450.976 -6.450.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -6.450.976 -6.450.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-696.621 -419.159Yabancı Para Çevrim Farkları-696.621 -419.159Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18