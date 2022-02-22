***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
22.02.2022 21:37
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtı 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 -419.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -8.131.158 0 24.020.820 0 24.020.820
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-8.131.158 8.131.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.042.802 -448.708 7.572.680 2.081.170 2.081.170
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
359.793 359.793 359.793
Dönem Sonu Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 -867.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 7.572.680 0 51.461.783 51.461.783
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.260.165 20.521.982
Dönem Karı (Zararı)
7.572.680 -8.131.158
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.572.680 -8.131.158
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.585.352 35.814.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 12 12.963.456 12.492.305
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
382.908 130.798
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 382.908 130.798
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.772.517 3.926.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 15 5.348.319 3.626.602
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -324.000 -126.019
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.748.198 425.593
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.960.408 5.651.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -951.028 -335.149
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 9.911.436 5.987.021
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
10.876.018 15.825.549
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 2.630.045 -2.212.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.238.417 -5.254.685
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.430.730 -10.675.112
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.678.630 6.042.959
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-136.434.957 -13.325.544
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.747.946 11.072.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.094.844 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.463.110 1.630.178
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.080.385 22.428.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 15 -3.179.780 -1.906.746
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.590.332 -11.023.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12 373.845 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -27.964.177 -11.023.122
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.022.958 -14.990.456
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
298.945.317 265.616.251
Kredilerden Nakit Girişleri
298.945.317 265.616.251
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-179.195.970 -272.920.340
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-179.195.970 -272.920.340
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.667.926 -2.214.578
Ödenen Faiz
-13.009.493 -5.806.938
Alınan Faiz
951.030 335.149
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.172.461 -5.491.596
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
64.172.461 -5.491.596
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.738.954 17.230.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.911.415 11.738.954
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 75.911.415 11.738.954
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
175.740.003 83.692.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 175.740.003 83.692.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
3.660.023 1.078.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.660.023 1.078.965
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 214.722.521 77.187.945
Peşin Ödenmiş Giderler
16 4.445.631 3.991.816
Diğer Dönen Varlıklar
17 6.435.524 1.652.985
ARA TOPLAM
480.915.117 179.342.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
480.915.117 179.342.846
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Diğer Alacaklar
23.991 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.991 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 72.700.772 59.202.846
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.627.892 758.887
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 11.371.990 9.073.257
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.330.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.228.538 6.597.883
Diğer Duran Varlıklar
17 494.287 627.360
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.797.650 76.280.320
TOPLAM VARLIKLAR
577.712.767 255.623.166
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.121.297 82.028.980
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
196.121.297 82.028.980
Banka Kredileri
5 196.121.297 82.028.980
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.450.676 291.125
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
380.552 80.209
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 380.552 80.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.070.124 210.916
Banka Kredileri
5 4.679.460 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 390.664 210.916
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
268.235.661 128.487.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 268.235.661 128.487.715
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 2.324.567 1.229.723
Diğer Borçlar
377.431 886.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 26 377.431 886.138
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 17.322.504 3.012.245
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.782.074 1.009.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 884.876 536.927
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.897.198 473.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 1.321.477 286.190
ARA TOPLAM
494.935.687 217.232.043
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
494.935.687 217.232.043
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.583.945 389.314
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.583.945 389.314
Banka Kredileri
5 8.951.956 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 631.989 389.314
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 186.864 560.593
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.544.488 13.420.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 21.544.488 13.420.396
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.315.297 14.370.303
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
526.250.984 231.602.346
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.461.783 24.020.820
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.493.778 -6.450.976
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.493.778 -6.450.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -11.493.778 -6.450.976
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-867.867 -419.159
Yabancı Para Çevrim Farkları
-867.867 -419.159
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 3.906.090 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.842.497 9.973.655
Net Dönem Karı veya Zararı
7.572.680 -8.131.158
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.461.783 24.020.820
TOPLAM KAYNAKLAR
577.712.767 255.623.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 686.839.428 335.265.960
Satışların Maliyeti
19 -563.658.550 -283.887.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.180.878 51.378.886
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
123.180.878 51.378.886
Genel Yönetim Giderleri
20 -22.146.840 -17.299.697
Pazarlama Giderleri
20 -47.357.489 -23.150.480
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.711.280 -1.688.904
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 125.183.578 37.789.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -144.624.878 -34.524.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.523.969 12.505.050
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.312.498 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.836.467 12.505.050
Finansman Giderleri
23 -22.633.742 -22.848.337
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.202.725 -10.343.287
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.630.045 2.212.129
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.630.045 2.212.129
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.572.680 -8.131.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.572.680 -8.131.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.572.680 -8.131.158
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç/(kayıp) 0,21000000 -0,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.042.802 -946.845
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -6.303.502 -1.183.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.260.700 236.712
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 1.260.700 236.712
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-448.708 -385.914
Yabancı Para Çevrim Farkları
-448.708 -385.914
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-448.708 -385.914
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.491.510 -1.332.759
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.081.170 -9.463.917
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.081.170 -9.463.917
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003604
BIST