***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtı 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler16.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 -419.159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 9.973.655 -8.131.158 0 24.020.820 0 24.020.820Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-8.131.158 8.131.158 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.042.802 -448.708 7.572.680 2.081.170 2.081.170Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı25.000.000 25.000.000 25.000.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)359.793 359.793 359.793Dönem Sonu Bakiyeler41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 -867.867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 7.572.680 0 51.461.783 51.461.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.260.165 20.521.982Dönem Karı (Zararı)7.572.680 -8.131.158Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.572.680 -8.131.158Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler43.585.352 35.814.571Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 11 12 12.963.456 12.492.305Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler382.908 130.798Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 382.908 130.798Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.772.517 3.926.176Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 15 5.348.319 3.626.602Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -324.000 -126.019Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 2.748.198 425.593Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.960.408 5.651.872Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -951.028 -335.149Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 9.911.436 5.987.021Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler10.876.018 15.825.549Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 2.630.045 -2.212.129Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-86.238.417 -5.254.685Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-92.430.730 -10.675.112Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.678.630 6.042.959Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-136.434.957 -13.325.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler139.747.946 11.072.834Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.094.844 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.463.110 1.630.178İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.080.385 22.428.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 15 -3.179.780 -1.906.746YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.590.332 -11.023.122Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11, 12 373.845 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11, 12 -27.964.177 -11.023.122Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI130.022.958 -14.990.456Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri298.945.317 265.616.251Kredilerden Nakit Girişleri298.945.317 265.616.251Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-179.195.970 -272.920.340Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-179.195.970 -272.920.340Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.667.926 -2.214.578Ödenen Faiz-13.009.493 -5.806.938Alınan Faiz951.030 335.149YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.172.461 -5.491.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)64.172.461 -5.491.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ11.738.954 17.230.550DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.911.415 11.738.954Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 75.911.415 11.738.954Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar175.740.003 83.692.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 175.740.003 83.692.181Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar3.660.023 1.078.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.660.023 1.078.965Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar9 214.722.521 77.187.945Peşin Ödenmiş Giderler16 4.445.631 3.991.816Diğer Dönen Varlıklar17 6.435.524 1.652.985ARA TOPLAM480.915.117 179.342.846TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR480.915.117 179.342.846DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Diğer Alacaklar23.991 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.991 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar11 72.700.772 59.202.846Kullanım Hakkı Varlıkları10 1.627.892 758.887Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 11.371.990 9.073.257Peşin Ödenmiş Giderler16 5.330.093Ertelenmiş Vergi Varlığı24 5.228.538 6.597.883Diğer Duran Varlıklar17 494.287 627.360TOPLAM DURAN VARLIKLAR96.797.650 76.280.320TOPLAM VARLIKLAR577.712.767 255.623.166KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar196.121.297 82.028.980İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar196.121.297 82.028.980Banka Kredileri5 196.121.297 82.028.980Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.450.676 291.125İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları380.552 80.209Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 380.552 80.209İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.070.124 210.916Banka Kredileri5 4.679.460 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 390.664 210.916Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar268.235.661 128.487.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 268.235.661 128.487.715Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 2.324.567 1.229.723Diğer Borçlar377.431 886.138İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7, 26 377.431 886.138Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 17.322.504 3.012.245Kısa Vadeli Karşılıklar3.782.074 1.009.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 884.876 536.927Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.897.198 473.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 1.321.477 286.190ARA TOPLAM494.935.687 217.232.043TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER494.935.687 217.232.043UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9.583.945 389.314İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9.583.945 389.314Banka Kredileri5 8.951.956 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 631.989 389.314Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 186.864 560.593Uzun Vadeli Karşılıklar21.544.488 13.420.396Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 21.544.488 13.420.396Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.315.297 14.370.303TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER526.250.984 231.602.346ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.461.783 24.020.820Ödenmiş Sermaye18 41.500.000 16.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Paylara İlişkin Primler (İskontolar)359.793 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.493.778 -6.450.976Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.493.778 -6.450.976Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -11.493.778 -6.450.976Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-867.867 -419.159Yabancı Para Çevrim Farkları-867.867 -419.159Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.906.090 3.906.090Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.842.497 9.973.655Net Dönem Karı veya Zararı7.572.680 -8.131.158TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.461.783 24.020.820TOPLAM KAYNAKLAR577.712.767 255.623.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 686.839.428 335.265.960Satışların Maliyeti19 -563.658.550 -283.887.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)123.180.878 51.378.886Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)123.180.878 51.378.886Genel Yönetim Giderleri20 -22.146.840 -17.299.697Pazarlama Giderleri20 -47.357.489 -23.150.480Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.711.280 -1.688.904Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 125.183.578 37.789.914Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -144.624.878 -34.524.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.523.969 12.505.050Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler1.312.498 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.836.467 12.505.050Finansman Giderleri23 -22.633.742 -22.848.337SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.202.725 -10.343.287Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.630.045 2.212.129Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -2.630.045 2.212.129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.572.680 -8.131.158DÖNEM KARI (ZARARI)7.572.680 -8.131.158Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.572.680 -8.131.158Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç/(kayıp) 0,21000000 -0,49000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.042.802 -946.845Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -6.303.502 -1.183.557Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.260.700 236.712Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 1.260.700 236.712Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-448.708 -385.914Yabancı Para Çevrim Farkları-448.708 -385.914Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-448.708 -385.914Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.491.510 -1.332.759TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.081.170 -9.463.917Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.081.170 -9.463.917http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003604BIST