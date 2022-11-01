***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820Transferler-8.131.158 8.131.158 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-212.526 2.323.148 2.110.622 2.110.622Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı25.000.000 25.000.000 25.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)359.793 359.793 359.793Dönem Sonu Bakiyeler18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 0 0 0 0 0 0 0 0 -631.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 2.323.148 0 51.491.235 51.491.235Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler41.500.000 8.642.368 359.793 -11.493.778 -867.867 3.906.090 1.842.497 7.572.680 51.461.783 51.461.783Transferler707.271 6.865.409 -7.572.680 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)188.990 25.484.716 25.673.706 25.673.706Kar Payları-5.012.000 -5.012.000 -5.012.000Dönem Sonu Bakiyeler18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -678.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 25.484.716 0 72.123.489 72.123.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-94.132.174 52.208.567Dönem Karı (Zararı)25.484.716 2.323.148Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler44.450.651 26.449.652Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.822.119 9.330.916Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler787.999 382.908Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 787.999 382.908Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.187.819 3.421.098Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 7.896.532 3.649.230Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 915.820 -324.000Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 1.375.467 95.868Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.260.022 3.052.894Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22 -999.446 -798.291Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23 37.259.468 3.851.185Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.510.579 8.571.947Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 -20.117.887 1.689.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-159.539.157 25.986.687Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-84.132.890 -37.827.378İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-84.132.890 -37.827.378Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-20.110.252 -6.582.632İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-20.110.252 -6.582.632Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-101.890.532 -48.762.876Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.517.575 114.849.156İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.517.575 114.849.156Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.669.264 107.203Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.592.322 4.203.214İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.731.713 -510.052İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.860.609 4.713.266Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-89.603.790 54.759.487Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 15 -4.528.384 -2.550.920YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-62.997.458 -16.768.912Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri714.729 274.009Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 12 714.729 274.009Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 12 -63.712.187 -17.042.921Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-63.712.187 -17.042.921FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI135.453.677 -14.230.815Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri609.127.480 81.593.496Kredilerden Nakit Girişleri609.127.480 81.593.496Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-427.824.734 -115.941.034Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-427.824.734 -115.941.034Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.416.050 -1.920.911Ödenen Temettüler-5.012.000Ödenen Faiz-38.420.467 -3.760.657Alınan Faiz999.448 798.291YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.675.955 21.208.840NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.675.955 21.208.840DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.911.415 11.738.954DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.235.460 32.947.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 54.235.460 75.911.415Ticari Alacaklar259.084.894 175.740.003İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 259.084.894 175.740.003Diğer Alacaklar6.456.318 3.660.023İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 6.456.318 3.660.023Stoklar9 317.617.821 214.722.521Peşin Ödenmiş Giderler16 11.653.727 4.445.631Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6.868.482 0Diğer Dönen Varlıklar17 17.658.277 6.435.524ARA TOPLAM673.574.979 480.915.117TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR673.574.979 480.915.117DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 20.087 20.087Diğer Alacaklar0 23.991İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 23.991Maddi Duran Varlıklar11 119.175.843 72.700.772Kullanım Hakkı Varlıkları10 2.393.512 1.627.892Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 16.791.712 11.371.990Peşin Ödenmiş Giderler16 3.305.504 5.330.093Ertelenmiş Vergi Varlığı24 18.477.943 5.228.538Diğer Duran Varlıklar17 1.425.975 494.287TOPLAM DURAN VARLIKLAR161.590.576 96.797.650TOPLAM VARLIKLAR835.165.555 577.712.767KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar373.677.474 196.121.297İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar373.677.474 196.121.297Banka Kredileri5 373.677.474 196.121.297Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9.587.602 5.450.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları856.051 380.552Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 856.051 380.552İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.731.551 5.070.124Banka Kredileri5 6.795.579 4.679.460Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.935.972 390.664Ticari Borçlar325.753.236 268.235.661İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 325.753.236 268.235.661Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 3.993.831 2.324.567Diğer Borçlar657.718 377.431İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 26 657.718 377.431Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 9.994.264 17.322.504Kısa Vadeli Karşılıklar6.122.562 3.782.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 934.077 884.876Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 5.188.485 2.897.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7 975.972 1.321.477ARA TOPLAM730.762.659 494.935.687TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER730.762.659 494.935.687UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.415.972 9.583.945İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.415.972 9.583.945Banka Kredileri5 7.196.127 8.951.956Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 219.845 631.989Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 0 186.864Uzun Vadeli Karşılıklar24.863.435 21.544.488Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 24.863.435 21.544.488TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.279.407 31.315.297TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER763.042.066 526.250.984ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.123.489 51.461.783Ödenmiş Sermaye18 41.500.000 41.500.000Sermaye Düzeltme Farkları18 8.642.368 8.642.368Paylara İlişkin Primler (İskontolar)359.793 359.793Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-11.493.778 -11.493.778Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-11.493.778 -11.493.778Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -11.493.778 -11.493.778Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-678.877 -867.867Yabancı Para Çevrim Farkları-678.877 -867.867Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 4.613.361 3.906.090Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.695.906 1.842.497Net Dönem Karı veya Zararı25.484.716 7.572.680TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.123.489 51.461.783TOPLAM KAYNAKLAR835.165.555 577.712.767Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.076.086.911 453.785.452 369.562.899 161.389.301Satışların Maliyeti19 -922.462.922 -386.461.762 -349.641.802 -138.454.401TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)153.623.989 67.323.690 19.921.097 22.934.900BRÜT KAR (ZARAR)153.623.989 67.323.690 19.921.097 22.934.900Genel Yönetim Giderleri20 -28.042.123 -15.557.079 -9.231.058 -5.542.258Pazarlama Giderleri20 -74.104.970 -31.317.445 -26.216.903 -12.922.158Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -2.285.074 -1.940.648 -822.078 -684.007Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 66.733.585 25.732.173 64.705 4.252.050Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -58.297.215 -31.964.350 -2.849.663 -2.720.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)57.628.192 12.276.341 -19.133.900 5.318.169Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler933.911FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)57.628.192 13.210.252 -19.133.900 5.318.169Finansman Giderleri23 -45.392.882 -9.197.215 -17.069.517 -1.603.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)12.235.310 4.013.037 -36.203.417 3.714.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.249.406 -1.689.889 9.288.268 -1.574.412Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0 6.820.827 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 13.249.406 -1.689.889 2.467.441 -1.574.412SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)25.484.716 2.323.148 -26.915.149 2.140.486DÖNEM KARI (ZARARI)25.484.716 2.323.148 -26.915.149 2.140.486Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.484.716 2.323.148 -26.915.149 2.140.486Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,61000000 0,05600000 -0,65000000 0,05200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar188.990 -212.526 166.023 64.936Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları188.990 -212.526 166.023 64.936DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)188.990 -212.526 166.023 64.936TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)25.673.706 2.110.622 -26.749.126 2.205.422Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları25.673.706 2.110.622 -26.749.126 2.205.422http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076067BIST