***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
01.11.2022 19:57
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -6.450.976 -419.159 3.906.090 9.973.655 -8.131.158 24.020.820 24.020.820
Transferler
-8.131.158 8.131.158 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.526 2.323.148 2.110.622 2.110.622
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
25.000.000 25.000.000 25.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
359.793 359.793 359.793
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -6.450.976 0 0 0 0 0 0 0 0 -631.685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.906.090 0 0 0 1.842.497 2.323.148 0 51.491.235 51.491.235
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
41.500.000 8.642.368 359.793 -11.493.778 -867.867 3.906.090 1.842.497 7.572.680 51.461.783 51.461.783
Transferler
707.271 6.865.409 -7.572.680 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
188.990 25.484.716 25.673.706 25.673.706
Kar Payları
-5.012.000 -5.012.000 -5.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 41.500.000 8.642.368 0 0 0 0 0 359.793 0 0 0 0 0 0 0 -11.493.778 0 0 0 0 0 0 0 0 -678.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.613.361 0 0 0 3.695.906 25.484.716 0 72.123.489 72.123.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.132.174 52.208.567
Dönem Karı (Zararı)
25.484.716 2.323.148
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.450.651 26.449.652
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.822.119 9.330.916
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
787.999 382.908
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 787.999 382.908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.187.819 3.421.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.896.532 3.649.230
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 915.820 -324.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.375.467 95.868
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.260.022 3.052.894
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -999.446 -798.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 37.259.468 3.851.185
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.510.579 8.571.947
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -20.117.887 1.689.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-159.539.157 25.986.687
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.132.890 -37.827.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.132.890 -37.827.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.110.252 -6.582.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.110.252 -6.582.632
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-101.890.532 -48.762.876
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
57.517.575 114.849.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
57.517.575 114.849.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.669.264 107.203
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.592.322 4.203.214
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.731.713 -510.052
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.860.609 4.713.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-89.603.790 54.759.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 15 -4.528.384 -2.550.920
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-62.997.458 -16.768.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
714.729 274.009
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 12 714.729 274.009
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -63.712.187 -17.042.921
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.712.187 -17.042.921
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
135.453.677 -14.230.815
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
609.127.480 81.593.496
Kredilerden Nakit Girişleri
609.127.480 81.593.496
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-427.824.734 -115.941.034
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-427.824.734 -115.941.034
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.416.050 -1.920.911
Ödenen Temettüler
-5.012.000
Ödenen Faiz
-38.420.467 -3.760.657
Alınan Faiz
999.448 798.291
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.675.955 21.208.840
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.675.955 21.208.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
75.911.415 11.738.954
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.235.460 32.947.794
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.235.460 75.911.415
Ticari Alacaklar
259.084.894 175.740.003
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 259.084.894 175.740.003
Diğer Alacaklar
6.456.318 3.660.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.456.318 3.660.023
Stoklar
9 317.617.821 214.722.521
Peşin Ödenmiş Giderler
16 11.653.727 4.445.631
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.868.482 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 17.658.277 6.435.524
ARA TOPLAM
673.574.979 480.915.117
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
673.574.979 480.915.117
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Diğer Alacaklar
0 23.991
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 23.991
Maddi Duran Varlıklar
11 119.175.843 72.700.772
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.393.512 1.627.892
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 16.791.712 11.371.990
Peşin Ödenmiş Giderler
16 3.305.504 5.330.093
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 18.477.943 5.228.538
Diğer Duran Varlıklar
17 1.425.975 494.287
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.590.576 96.797.650
TOPLAM VARLIKLAR
835.165.555 577.712.767
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
373.677.474 196.121.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
373.677.474 196.121.297
Banka Kredileri
5 373.677.474 196.121.297
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.587.602 5.450.676
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
856.051 380.552
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 856.051 380.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.731.551 5.070.124
Banka Kredileri
5 6.795.579 4.679.460
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.935.972 390.664
Ticari Borçlar
325.753.236 268.235.661
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 325.753.236 268.235.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 3.993.831 2.324.567
Diğer Borçlar
657.718 377.431
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 26 657.718 377.431
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 9.994.264 17.322.504
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.122.562 3.782.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 934.077 884.876
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.188.485 2.897.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 975.972 1.321.477
ARA TOPLAM
730.762.659 494.935.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
730.762.659 494.935.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.415.972 9.583.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.415.972 9.583.945
Banka Kredileri
5 7.196.127 8.951.956
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 219.845 631.989
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 0 186.864
Uzun Vadeli Karşılıklar
24.863.435 21.544.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 24.863.435 21.544.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.279.407 31.315.297
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
763.042.066 526.250.984
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.123.489 51.461.783
Ödenmiş Sermaye
18 41.500.000 41.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 8.642.368 8.642.368
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
359.793 359.793
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.493.778 -11.493.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.493.778 -11.493.778
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -11.493.778 -11.493.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-678.877 -867.867
Yabancı Para Çevrim Farkları
-678.877 -867.867
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 4.613.361 3.906.090
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.695.906 1.842.497
Net Dönem Karı veya Zararı
25.484.716 7.572.680
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.123.489 51.461.783
TOPLAM KAYNAKLAR
835.165.555 577.712.767
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.076.086.911 453.785.452 369.562.899 161.389.301
Satışların Maliyeti
19 -922.462.922 -386.461.762 -349.641.802 -138.454.401
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.623.989 67.323.690 19.921.097 22.934.900
BRÜT KAR (ZARAR)
153.623.989 67.323.690 19.921.097 22.934.900
Genel Yönetim Giderleri
20 -28.042.123 -15.557.079 -9.231.058 -5.542.258
Pazarlama Giderleri
20 -74.104.970 -31.317.445 -26.216.903 -12.922.158
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.285.074 -1.940.648 -822.078 -684.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 66.733.585 25.732.173 64.705 4.252.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -58.297.215 -31.964.350 -2.849.663 -2.720.358
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
57.628.192 12.276.341 -19.133.900 5.318.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
933.911
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.628.192 13.210.252 -19.133.900 5.318.169
Finansman Giderleri
23 -45.392.882 -9.197.215 -17.069.517 -1.603.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.235.310 4.013.037 -36.203.417 3.714.898
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.249.406 -1.689.889 9.288.268 -1.574.412
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 6.820.827 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 13.249.406 -1.689.889 2.467.441 -1.574.412
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.484.716 2.323.148 -26.915.149 2.140.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.484.716 2.323.148 -26.915.149 2.140.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.484.716 2.323.148 -26.915.149 2.140.486
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,61000000 0,05600000 -0,65000000 0,05200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
188.990 -212.526 166.023 64.936
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
188.990 -212.526 166.023 64.936
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
188.990 -212.526 166.023 64.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.673.706 2.110.622 -26.749.126 2.205.422
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
25.673.706 2.110.622 -26.749.126 2.205.422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076067
BIST