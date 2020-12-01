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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.12.2020 16:20



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.11.2020
Genel Kurul Tarihi 01.12.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.11.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirketimiz'in mevcut 25.000.000 (yirmibeşmilyon)-Türk Lirası tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000 (yüzmilyon)-Türk Lirası'na çıkartılarak, sürenin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl için geçerli olmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.
4 - Sermaye Piyasası Kurulu' nun 16.10.2020 tarih ve E-29833736-110.04.04-10435 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00058571422 sayılı izni çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başıklı 4'üncü, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11'inci, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü, "Safi Kar ve Dağıtımı" başlıklı 18'inci ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 24'üncü maddelerinin ekli Tadil Metni'nde yer alan yeni şekliyle tadil edilmesi hakkında karar alınması.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1. Çelik Halat_OUGK 2020_GK Çağrı İlan Metni_imza.pdf - İlan Metni
EK: 2 Çelik Halat Bilgilendirme Dokümanı OUG2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz kayıtlı sermaye tavan tutarının artırımına ilişkin Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesi ile 4, 11, 14, 18 ve 24'üncü maddelerinin tadil edilmesinin onayına ilişkin Olağanüstü Genel KuruluToplantısı 1 Aralık 2020 Salı günü saat 10:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli, ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 1 Aralık 2020 OÜGK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 1 Aralık 2020 OÜGK Tutanak.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890756


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Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,86  
Gümüş Gr. 5,93 5,94 0,24  
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