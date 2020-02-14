***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 17:26
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tepecik Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Şirketimiz'in 2019 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 14.02.2020 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819107
BIST
17:57120.269
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -271,40
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:576,0512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:576,5642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0095
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:57307,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,42
|Açılış
|: 307,71
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,04
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.868.897
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|45.340.181
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.201.280
|% 14,98
|
|ARDYZ
|18,00
|419.001.497
|% 13,92
|
|ALCTL
|20,04
|85.325.914
|% 12,52
|
|TUKAS
|12,78
|5.661.913
|% -16,25
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|49.506.507
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,38
|13.761.920
|% -9,16
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|THYAO
|14,91
|1.562.970.987
|% -0,53
|
|ASELS
|29,06
|1.555.825.950
|% 2,98
|
|GSRAY
|2,88
|689.868.897
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,14
|687.592.672
|% 3,38
|
|BJKAS
|2,95
|675.324.799
|% 8,46
|
|ISGYO
|2,14
|687.592.672
|% 3,38
|
|GSRAY
|2,88
|689.868.897
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,95
|675.324.799
|% 8,46
|
|KARSN
|1,96
|401.601.323
|% 6,52
|
|CEMAS
|1,23
|214.054.800
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8556
|7,8950
|% -0,07
|
|Frank
|6,1463
|6,1833
|% 0,02
|
|Riyal
|1,6087
|1,6168
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|4,85
|
|Altın Gr.
|308
|308
|1,40
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|7,00
|
|Tam
|2.026
|2.077
|4,19
|
|Yarım
|979
|1.005
|2,02
|
|Çeyrek
|491
|502
|1,02
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,80
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|57,41
|57,41
|1,07
|
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