***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteTepecik Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 / 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020AçıklamalarŞirketimiz'in 2019 yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ilgili Vergi Dairesi'ne 14.02.2020 tarihinde (bugün) verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819107BIST