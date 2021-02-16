***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
16.02.2021 13:30
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tepecik Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 / 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/02/2020
Açıklamalar
Şirketimiz'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak 16.02.2021 (bugün) tarihinde Tepecik Vergi Dairesi'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909902
BIST
13:281.572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,18
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:286,9303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0339
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:288,4308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0238
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:28406,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,84
|Açılış
|: 406,40
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:28
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.802.691
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|ISKPL
|38,66
|34.629.006
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|PSDTC
|31,28
|25.951.842
|% -5,78
|
|PSDTC
|31,28
|25.951.842
|% -5,78
|
|KOZAL
|150,10
|1.483.624.137
|% 0,94
|
|SASA
|40,68
|910.471.123
|% 7,45
|
|EKGYO
|2,59
|897.894.096
|% 1,97
|
|GUBRF
|77,65
|831.574.349
|% 6,15
|
|IPEKE
|17,21
|679.667.781
|% 5,13
|
|SKBNK
|1,54
|577.106.801
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,59
|897.894.096
|% 1,97
|
|TSKB
|1,78
|247.583.321
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,93
|316.837.509
|% 0,34
|
|ODAS
|4,09
|309.073.448
|% 0,49
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9244
|6,9303
|% -0,49
|
|Euro
|8,4254
|8,4308
|% -0,28
|
|Sterlin
|9,6234
|9,6717
|% -0,32
|
|Frank
|7,7708
|7,8177
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8423
|1,8516
|% -0,47
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|5,22
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-1,08
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-9,76
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,72
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,36
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,78
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-0,13
|