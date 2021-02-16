***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteTepecik Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 / 4. Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2020AçıklamalarŞirketimiz'in 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin "Geçici Vergi Beyannamesi" eki olarak 16.02.2021 (bugün) tarihinde Tepecik Vergi Dairesi'ne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909902BIST