***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İç Yönerge
10.04.2023 22:09
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarihli toplantısında,
Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre oluşturulan 29/11/2022 tarih ve 2022/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 29/11/2022 tarih ve 2022/02 sayılı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,
Şirketin temsil ve ilzam edilmesiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesine uygun olarak hazırlanan yeni İç Yönerge' nin 07/04/2023 tarihli 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmesine ve Ticaret Sicil Gazete'sinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
İlgili İç Yönerge 10/04/2023 tarihli 10808 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi 'nde tescil edilmiştir. ‘'
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136004
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5920,9414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0515
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,8709
17:591.233,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,60
|Açılış
|: 1.233,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2608
|19,2710
|% 0,18
|
|Euro
|20,9182
|20,9273
|% -0,31
|
|Sterlin
|23,7818
|23,9011
|% -0,13
|
|Frank
|21,0965
|21,2236
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1183
|5,1439
|% 0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-15,36
|
|Altın Gr.
|1.232
|1.233
|-9,48
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.493
|8.574
|11,00
|
|Yarım
|4.148
|4.196
|6,00
|
|Çeyrek
|2.074
|2.098
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,36
|84,36
|-0,76
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem