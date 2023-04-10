***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İç Yönerge









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.04.2023 tarihli toplantısında,Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre oluşturulan 29/11/2022 tarih ve 2022/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen 29/11/2022 tarih ve 2022/02 sayılı İç Yönerge'nin iptal edilmesine,Şirketin temsil ve ilzam edilmesiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. Maddesine uygun olarak hazırlanan yeni İç Yönerge' nin 07/04/2023 tarihli 2023/17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmesine ve Ticaret Sicil Gazete'sinde tescil ve ilan edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.İlgili İç Yönerge 10/04/2023 tarihli 10808 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi 'nde tescil edilmiştir. ‘'http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136004BIST