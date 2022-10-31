***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi
31.10.2022 19:04
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/09/2022 - 19/09/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.09.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli ve 60/1516 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
*"İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘Onaylı İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075604
BIST
18:053.979
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 99,98
|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
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3.982
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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986,64
En Düşük
967,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.406,10
|201.197.905
|% 10,00
|
|AKCNS
|44,00
|105.322.328
|% 10,00
|
|EDIP
|4,40
|23.527.495
|% 10,00
|
|YAPRK
|50,60
|32.775.503
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|5.503.222
|% 10,00
|
|AGYO
|5,50
|59.861.118
|% -9,98
|
|CEOEM
|13,30
|66.442.991
|% -9,95
|
|MZHLD
|125,80
|36.781.941
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,74
|686.755
|% -9,71
|
|METRO
|1,52
|141.762.609
|% -7,88
|
|THYAO
|101,30
|6.452.211.849
|% 4,49
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SASA
|120,20
|2.785.839.020
|% 9,97
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|SISE
|33,22
|2.446.696.864
|% 2,09
|
|EKGYO
|4,41
|1.661.830.461
|% -0,23
|
|YKBNK
|9,21
|2.578.692.711
|% 3,72
|
|ISCTR
|9,32
|2.344.074.241
|% 2,98
|
|AKBNK
|14,62
|3.482.901.377
|% -0,41
|
|SKBNK
|2,03
|456.416.287
|% -0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5925
|18,6083
|% 0,15
|
|Euro
|18,3876
|18,4105
|% -0,68
|
|Sterlin
|21,3080
|21,4148
|% -0,97
|
|Frank
|18,4800
|18,5913
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|-4,74
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,35
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.603
|6.668
|-68,00
|
|Yarım
|3.217
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.628
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,22
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,05
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|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-1,21
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Seans Raporu
18:05
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17:59IMASM
Yüzde 9.91 oranında artışla 108.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 873 adet işlem
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17:58IPEKE
Yüzde 5.54 oranında artışla 26.68 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 721, 759 adet işlem
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17:56EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 843, 667 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 104, 29 artarak (% 2.48 ) 4, 317
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17:55XU100
Endeks 3, 968 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 29 üstünde . İşlem hacmi 59, 268.00 milyon TL de