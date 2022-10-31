***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/09/2022 - 19/09/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.09.2022 tarihli kararı ve bu karara ilişkin 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2022 tarihli ve 60/1516 sayılı kararı ile onaylanmıştır.*"İhraç Tavanına İlişkin Bildirim" konulu duyurumuzun ekleri olan ‘Onaylı İhraç Belgesi ve Eki' ile ‘Başvuru Formu', "İhraç Belgesi" şablonu kullanılarak tekrar yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075604BIST