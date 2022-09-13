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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

13.09.2022 18:20
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle Şirketimizin 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararına konu tahvil/finansman bonosu ihracına, piyasa koşulları göz önüne alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde başvurulması planlanmaktadır. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062892


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