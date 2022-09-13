***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
13.09.2022 18:20
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.09.2022 (bugün) tarihli toplantısında, özetle Şirketimizin 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) Türk Lirası tutarını aşmayacak şekilde, 30 (otuz) günden kısa vadeli olmamak üzere Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde tahvil/finansman bonosu ihraç etmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulumuzun kararına konu tahvil/finansman bonosu ihracına, piyasa koşulları göz önüne alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde başvurulması planlanmaktadır. Başta Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak izin başvurusu olmak üzere konuyla ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı ‘Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri gereğince kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062892
BIST
18:053.427
En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -0,1810
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2602
18:051.000,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -10,29
|Açılış
|: 1.000,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2509
|18,2526
|% 0,21
|
|Euro
|18,2607
|18,2683
|% -0,98
|
|Sterlin
|20,9841
|21,0893
|% -1,17
|
|Frank
|18,9295
|19,0435
|% -0,55
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,61
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,64
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.755
|6.826
|-30,00
|
|Yarım
|3.292
|3.337
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-1,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EKGYO, TTKOM
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, HALKB, TUPRS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO