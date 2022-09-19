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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

19.09.2022 17:10
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 13.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2022 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064057


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