***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2022 17:10
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Sermaye Piyasası Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 13.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı 450.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 13.09.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) tutarını aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.09.2022 (bugün) tarihinde başvuru yapmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064057
BIST
17:073.208
En Yüksek
|Değişim
|: -5,01%
|| -169,35
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.377
|
3.394
En Düşük
3.208
17:0718,3031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,4800
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|Önceki Kapanış
|: 18,4950
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18,3107
En Düşük
18,2293
17:0718,3657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
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|Açılış
|: 18,4300
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|Önceki Kapanış
|: 18,4950
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18,4335
En Düşük
18,2312
17:07979,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,89
|Açılış
|: 979,58
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|Önceki Kapanış
|: 983,47
|
986,89
En Düşük
975,84
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SMRTG
|45,98
|109.706.681
|% 10,00
|
|RODRG
|37,90
|9.191.631
|% 9,98
|
|MERKO
|6,51
|25.926.409
|% 9,97
|
|HKTM
|34,04
|27.225.734
|% 9,95
|
|IZFAS
|3,99
|14.808.793
|% 9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|NTHOL
|9,95
|143.361.194
|% -9,95
|
|ISGYO
|15,38
|24.181.620
|% -9,95
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|GARAN
|19,62
|4.031.436.537
|% -9,92
|
|ASELS
|30,42
|3.377.405.412
|% -10,00
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|EKGYO
|3,94
|2.978.856.006
|% -9,84
|
|YKBNK
|6,81
|3.073.638.669
|% -7,09
|
|AKBNK
|11,08
|4.464.858.761
|% -9,11
|
|ISCTR
|7,89
|2.691.443.122
|% -9,93
|
|HALKB
|8,95
|2.691.853.378
|% -9,96
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2877
|18,3031
|% 0,26
|
|Euro
|18,3243
|18,3657
|% 0,45
|
|Sterlin
|20,7647
|20,8688
|% -0,11
|
|Frank
|18,8358
|18,9493
|% -0,04
|
|Riyal
|4,8511
|4,8754
|% 0,15
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-8,78
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.674
|6.758
|46,00
|
|Yarım
|3.252
|3.291
|10,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.647
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|-0,11
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-0,87
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:34XU100
Endeks 3, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 52, 371.00 milyon TL de
-
17:34SKBNK
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 545, 608 adet işlem
-
17:32EKGYO
Yüzde -9.84 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 674, 061, 212 adet işlem
-
17:31BJKAS
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 021, 242 adet işlem
-
17:30ASELS
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 30.42 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 274, 588 adet işlem