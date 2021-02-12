***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
12.02.2021 17:44
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahname ekte verilmiştir. (4. Kısım)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909393
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5223
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0152
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05412,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,28
|Açılış
|: 412,76
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0223
|7,0245
|% -0,02
|
|Euro
|8,5140
|8,5242
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,7032
|9,7519
|% 0,27
|
|Frank
|7,8514
|7,8987
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8681
|1,8774
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|1,43
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,40
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,03
|
|B. Petrol
|61,53
|61,53
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
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17:58
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