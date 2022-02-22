***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yönetim Kurulumuzun 01.01.2021 - 31.12.2021 Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 22.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)CELHA, TRACELHA91G1 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)CELHA, TRACELHA91G1 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu 2021.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 41.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.906.089,55Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 10.202.725 17.771.188,314. Vergiler ( - ) -2.630.045 05. Net Dönem Kârı 7.572.680 17.771.188,316. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 -9.499.755,817. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -413.571,63 -413.571,638. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.159.108,38 7.857.860,88Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 110.385 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 7.269.493,38 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıTürk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları'na göre "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 7.572.680,-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 413.571,63 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2021 yılında yapılan 110.385,-Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 7.269.493,38-Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 17.771.188,31 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu, Yasal Muhasebe Kayıtlarımızda bulunan 9.499.755,81 TL tutarındaki "Geçmiş Yıl Mali Zararları" mahsup edildikten sonra, bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 413.571,63 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.857.860,88 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığıgörülerek,Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasına göre, TFRS'na uygun olarak tutulan kayıtlarımıza göre hesaplanan "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının, daha düşük olması nedeniyle, her ne kadar 7.269.493,38 Türk Lirası'nın kar dağıtımında esas alınması gerekse de, Şirketin İşletme Sermayesinin kuvvetlendirilmesi ve yıl içerisinde yapılacak yatırımlarda kullanılması amacıyla kar dağıtımı yapılmamasına,- Şirketimiz'in SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen TMS/TFRS Konsolide Finansal Tabloları'na göre gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen, 7.159.108,38 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması,- Şirketimiz'in Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre, gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra k