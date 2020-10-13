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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.10.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavan artışı ve süre uzatımı ile SPK başvurusu hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4,6,11,14,18,24
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 13.10.2020 tarihli toplantısında
1. Şirket'in mevcut 25.000.000 (Yirmi Beş Milyon) Türk Lirası Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın, Kayıtlı Sermaye Tavanı sınırına yaklaşılmış olması nedeniyle, 100.000.000 (Yüz Milyon) Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
2. Mezkur kayıtlı sermaye tavanı artırımı işlemi kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kayıtlı ve Çıkarılmış Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11'inci maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Safi Kar ve Dağıtımı" başlıklı 18'inci maddesinin ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 24'üncü maddesinin tadil metninde yer alan yeni şekilleriyle değiştirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ÇELHA Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881242


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