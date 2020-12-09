***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Kararının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4,6,11,14,18,24SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.10.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.12.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 09.12.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz'in 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarında yer alan 25.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, ilişkin karar, Kocaeli Ticaret Odası tarafından 9 Aralık 2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık İzni (Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ. ).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892479BIST