***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.12.2020 18:28
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışına İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.10.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 25.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4,6,11,14,18,24
SPK Başvuru Tarihi 13.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.10.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.12.2020
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz'in 1 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarında yer alan 25.000.000,-Türk Lirası olan Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 100.000.000,-Türk Lirası'na çıkarılmasına ve süresinin 2024 yılı dahil olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, ilişkin karar, Kocaeli Ticaret Odası tarafından 9 Aralık 2020 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık İzni (Çelik Halat ve Tel Sanayii AŞ. ).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892479
BIST