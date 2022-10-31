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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

31.10.2022 18:10
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., şirketimiz Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu " A(tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise " J1(tr) / (Stabil Görünüm)" olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB / (Negatif Görünüm)", olarak belirlemiştir.
Şirketimizin www.celikhalat.com.tr adresindeki Kurumsal Web Sitesi'nden de söz konusu açıklamaya ulaşılması mümkündür.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075348


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KONYA 2.406,10 201.077.600 % 10,00  
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Altın Gr. 982 982 -0,70  
Cumhuriyet 6.572 6.671 5,00  
Tam 6.614 6.679 -57,00  
Yarım 3.223 3.263 -31,00  
Çeyrek 1.616 1.630 -17,00  
Gümüş.Ons 19,18 19,21 -0,07  
Gümüş Gr. 11,49 11,50 -0,02  
B. Petrol 93,41 93,41 -0,36  
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