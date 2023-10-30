***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "A- (tr) / (Stabil Görünüm)" olarak revize edilmiştir.Şirketimizin Kısa Vadeli Ulusal Notu "J2 (tr) / (Stabil Görünüm)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Negatif Görünüm)" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212008BIST