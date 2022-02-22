***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









tak Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Denetim ve Risk Yönetimi Grup Başkanlığı iç kontrol fonksiyonunun yerine getirilmesinde yönlendirici olmaktadır. Dönem içerisinde Riskin erken saptanması komitesi ile 6 toplantı organize edilmiş Riskin Erken Saptanması komitesinde konular değerlendirilmiştir.Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası"Şirketin Faaliyet Raporu'nun /Riskler ve Yönetim Organı'nın Değerlendirmeleri bölümünde yer almaktadır."Yönetim kurulu başkanının adıBora Yalınayİcra başkanı / genel müdürün adıL.Ferhat ÖzmerziYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıŞirket tarafından yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararlar için sermayenin %25?ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamıştır. Ancak ana ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş., kendisi ve bağlı ortaklarında görevli yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ortak yönetimde ya da azınlık yönetiminde bulunan şirketlere atanan yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilere yönelik, kanuni yükümlülüklerden doğan şahsi sorumlulukları kapsayan bir çatı mesuliyet sigortası yaptırmıştır. Dolayısıyla yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler bu sigorta kapsamındadır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYoktur.Kadın üyelerin sayısı ve oranıYoktur.Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıBora YALINAY İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Vedat MUNGAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Abdurrahman Serdar SEYLAM İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/10/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Tolga BABALI İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Osman Zeki SEV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 25/03/2020 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Uğur Tevfik DOĞAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 27/03/2018 "Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel " Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Salih ERTÖR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2017 "Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel " Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıŞirket'in çalışanlarına yönelik tazminat politikası henüz bulunmamaktadır. Bununla birlikte 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine uygun olarak hareket edilmektedir.Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİnsan Kaynakları MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriinka@celikhalat.com.tr3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYoktur.Çalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirket Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) üyedir. Mavi yakalı personel ile ilişkiler şirketimizde Türk Metal İş ve MESS sendikası işyeri işçi temsilcileri ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel için temsilci bulunmamaktadır. Ayrıca Şirketin iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında Çalışan Temsilcisi bulunmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüBulunmamaktadır.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /IK/IK Politikamız ve Sosyal Sorumluluk politikalarımız bölümlerinde yer almaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiŞirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /IK/IK Politikamız ve Sosyal Sorumluluk politikalarımız bölümlerinde yer almaktadır.İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı"Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Kurumsal Yönetim / Etik İlke ve Davranış Politikaları bölümünde yer almaktadır."Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler"Şirket'te Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu bulunmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel, sosyal etkisinin yüksek olmadığı değerlendirilmektedir. Şirket SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermektedir. Şirketin Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Hakkımızda/Çevre,İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız ve Sosyal Sorumluluk bölümlerinde yer almaktadır. "İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerŞirketin Hakim ortağı Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Kurumsal İnternet Sitesi (www.doganholding.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Politikalar/Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bölümünde yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına uyulmaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümŞirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr) /Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı bölümünde yer almaktadır.Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe/İngilizce (İngilizce bölümü Türkçe ile tamamen aynı içerikte henüz değildir.)2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları bölümünde yer almaktadır."e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket yıl içerisinde yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamıştırf) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadırg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket'in Faaliyet Raporu'nun/Diğer Hususlar/Etik Kurallar ve Sorumlulukİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 100Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıEvet (Yes)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu"Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 11'inci maddesi gereği bilgi ve belgeler toplantıdan makul bir süre önce sunulmuştur./sunulmaktadır."Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı"Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.celikhalat.com.tr)/Kurumsal Yönetim/Esas Sözleşme/Yönetim Kurulu Toplantıları Madde 11 bölümünde yer almaktadır. "Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırYoktur.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı"Şirket'in Faaliyet Raporu'nun /Yönetim Organı,Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Sayısı-Yönetim Kurulu ve Komiteler bölümünde yer almaktadır."Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu Komiteleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirket Esas Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 13'üncü maddesinde açıklanmıştır. (İlgili maddeye www.celikhalat.com.tr./Kurumsal Yönetim/ Esas Sözleşme/ Madde 13 bölümünden ulaşılabilmektedir.)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Uğur Tevfik DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Salih ERTÖR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Uğur Tevfik DOĞAN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Salih ERTÖR Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Burça CANBAZ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Salih ERTÖR Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Uğur Tevfik DOĞAN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ahmet TOKSOY Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003602BIST