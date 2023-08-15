***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
15.08.2023 22:13
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Susuz Tarım Arazisi
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
194.029,43
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.07.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
11.127.570 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,85459
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%27
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%9
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3
Alım Koşulları
Peşin Ödeme
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
15.08.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
GES Projesi Kapsamında alımı gerçekleştirildi.
Karşı Taraf
Gerçek Kişiler
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yasal Zorunluluk bulunmadığından değerleme yapılmadı.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
27.07.2023 tarihinde yapılan açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile 31.01.2023 tarihinde kamuya duyurulan güneş enerjisi tesisi yatırımımıza ilişkin gerçekleştirilen araştırma çalışmaları neticesinde
-Malatya Yazıhan Bölgesinde yaklaşık 230.000 m² Susuz Tarım Arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına ,
-İlgili arazilerin satın alım süreci ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine
karar verildiği hususları kamuya duyurulmuştu.
Söz konusu çalışmalar kapsamında 15.08.2023 tarihi itibari ile Malatya Yazıhan Bölgesinde 11.127.570 TL karşılığında 194.029,43 m2 susuz tarım arazisi alımı gerçekleştirilmiş olup, yatırıma yönelik satın alma çalışmaları halen devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185814
BIST