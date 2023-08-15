***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiSusuz Tarım ArazisiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü194.029,43Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27.07.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli11.127.570 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,85459Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%27Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%9İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3Alım KoşullarıPeşin Ödemeİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih15.08.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriGES Projesi Kapsamında alımı gerçekleştirildi.Karşı TarafGerçek KişilerKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiYoktur.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYasal Zorunluluk bulunmadığından değerleme yapılmadı.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar27.07.2023 tarihinde yapılan açıklamamızda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.07.2023 tarihli ve 26 sayılı Kararı ile 31.01.2023 tarihinde kamuya duyurulan güneş enerjisi tesisi yatırımımıza ilişkin gerçekleştirilen araştırma çalışmaları neticesinde-Malatya Yazıhan Bölgesinde yaklaşık 230.000 m² Susuz Tarım Arazisi niteliğinde bulunan arazilerin satın alınması için gerekli çalışmalara başlanmasına ,-İlgili arazilerin satın alım süreci ve işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesinekarar verildiği hususları kamuya duyurulmuştu.Söz konusu çalışmalar kapsamında 15.08.2023 tarihi itibari ile Malatya Yazıhan Bölgesinde 11.127.570 TL karşılığında 194.029,43 m2 susuz tarım arazisi alımı gerçekleştirilmiş olup, yatırıma yönelik satın alma çalışmaları halen devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185814BIST