***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
25.10.2022 15:34
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamaları haricinde, mevcut durum itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği" gereğince kamuya açıklanmamış yeni bir özel durum bulunmamaktadır.
Bu açıklama Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliği'nin 8'inci maddesi ve Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü'nün 25.10.2022 tarih ve 12082 sayılı yazısına istinaden yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073969
BIST
17:523.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -6,24
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:5218,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:5218,5390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2073
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:52989,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,66
|Açılış
|: 989,99
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TSKB
|3,19
|1.770.742.318
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|42.528.701
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.614.374
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.798.461
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.737.524
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|239.506.486
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,25
|118.195.741
|% -9,94
|
|HUBVC
|12,80
|52.333.783
|% -9,86
|
|THYAO
|100,50
|5.881.725.772
|% 1,01
|
|SISE
|33,86
|4.178.528.361
|% 4,31
|
|AKBNK
|15,53
|3.342.680.429
|% 0,45
|
|SASA
|104,50
|3.046.691.976
|% 4,50
|
|ISCTR
|9,90
|2.806.367.976
|% 2,48
|
|SKBNK
|2,17
|1.243.956.675
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.770.742.318
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,55
|2.374.380.361
|% -1,73
|
|YKBNK
|9,55
|2.742.858.357
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,90
|2.806.367.976
|% 2,48
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5886
|18,5922
|% 0,05
|
|Euro
|18,5300
|18,5390
|% 1,13
|
|Sterlin
|21,2591
|21,3657
|% 1,64
|
|Frank
|18,5765
|18,6884
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% -0,05
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,66
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,61
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,27
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,81
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB