***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2020 20:32
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon" incelemesinde alınan ve henüz nihai olmayan ara karara göre ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "anti damping" ve "sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak Şirketimiz, ABD'ye yaptığı "öngermeli beton demeti" ihracatını, mezkur incelemenin sonuçlanmasına kadar geçici olarak durdurmuştur. Şirketimiz'in herhangi bir ciro ve kar kaybı yaşamaması için gerekli tedbirler ve aksiyonlar alınmış olup, alternatif pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885968
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0195
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,3920
18:059,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0441
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,74
|Açılış
|: 516,12
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4157
|8,4206
|% -0,23
|
|Euro
|9,8396
|9,8674
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,9254
|10,9802
|% 0,52
|
|Frank
|9,1797
|9,2350
|% 0,40
|
|Riyal
|2,2372
|2,2484
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,26
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,49
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,15
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,53
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,94
|39,94
|0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de