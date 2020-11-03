***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 15 ülkeye açılmış olan, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon" incelemesinde alınan ve henüz nihai olmayan ara karara göre ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "anti damping" ve "sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir. Bu gelişmeye bağlı olarak Şirketimiz, ABD'ye yaptığı "öngermeli beton demeti" ihracatını, mezkur incelemenin sonuçlanmasına kadar geçici olarak durdurmuştur. Şirketimiz'in herhangi bir ciro ve kar kaybı yaşamaması için gerekli tedbirler ve aksiyonlar alınmış olup, alternatif pazarlarda büyüme stratejisi doğrultusunda satış ve pazarlama faaliyetlerine başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885968BIST