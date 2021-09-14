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***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2021 18:28



***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket'imizin, ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. markasıyla 27.08.2021 tarihi itibarıyla 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"in 10'uncu maddesinde yer alan "Marka Destek Programı" kapsamına alındığı tarafımıza bildirilmiştir.
 
TURQUALITY® Destek Programı Türk markalarının uluslararası pazarlarda global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Programın odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer almaktadır.
 
        
TURQUALITY®'e ilişkin detaylı bilgiye programın web sitesi http://www.turquality.com/ adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963806


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BIOEN 31,90 295.431.761 % 10,00  
CRFSA 46,70 9.675.214 % 9,99  
ORCAY 19,06 19.893.243 % 9,98  
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Çeyrek 779 797 -0,39  
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