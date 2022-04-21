***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 18:40
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2020 / 03.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2020 yılında açılan ve 03 Kasım 2020 tarihinde ara kararı açıklanmış olan ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon" soruşturmasında alınan nihai karara göre Şirketimizin ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "%17,88 anti damping" ve "%2,96 sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir.
Açıklanan ara karar tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından ABD'ye "öngermeli beton demeti" ihracatı yapılmadığından, alınan nihai kararın Şirketimiz finansal tablolarına bir etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022786
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0355
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7200
En Düşük
14,6564
18:0515,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0372
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05916,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -6,52
|Açılış
|: 916,86
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7033
|14,7095
|% 0,26
|
|Euro
|15,9535
|15,9653
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,1300
|19,2259
|% 0,08
|
|Frank
|15,3751
|15,4677
|% -0,20
|
|Riyal
|3,9075
|3,9271
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-17,36
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,47
|-0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,29
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında