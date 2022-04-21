***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2020 / 03.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2020 yılında açılan ve 03 Kasım 2020 tarihinde ara kararı açıklanmış olan ABD Ticaret Bakanlığı, Uluslararası Ticaret İdaresi tarafından, "öngermeli beton demeti" ithalatına yönelik "anti damping ve sübvansiyon" soruşturmasında alınan nihai karara göre Şirketimizin ABD'ye yapılan "öngermeli beton demeti" ihracatının ilave "%17,88 anti damping" ve "%2,96 sübvansiyon" vergilerine tabi tutulduğu öğrenilmiştir.Açıklanan ara karar tarihinden itibaren Şirketimiz tarafından ABD'ye "öngermeli beton demeti" ihracatı yapılmadığından, alınan nihai kararın Şirketimiz finansal tablolarına bir etkisinin olmadığı değerlendirilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022786BIST