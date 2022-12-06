***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAna Ortaklarımız Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.tarafından KAP'ta yayınlanmak üzere Şirketimize gönderilen açıklama aşağıdadır:SPK Başvurusu KAP Açıklaması"Daha önce de açıklandığı üzere, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Artaş") ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Beta") ile Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. arasında imzalanan 12 Ekim 2022 tarihli Pay Devir Sözleşmesi tahtında öngörülen işlem kapsamında pay devri 29 Kasım 2022 tarihinde tamamlanmıştır. İşlem sonucunda Artaş ve Beta, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.'nin %69,83 oranında paylarının sırasıyla %75 ve %25 oranlarına isabet eden kısımlarının pay sahibi olmuş, Artaş hakim ortak konumuna gelmiştir. Böylelikle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesi ve Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca beraber hareket edenler olarak Artaş ve Beta tarafından zorunlu pay alım teklifi yapılması yükümlülüğü doğmuştur.Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, Artaş ve Beta tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla bugün (6 Aralık 2022) Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli başvuru yapılmıştır.Zorunlu pay alım teklifi sürecine yönelik gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında kamuya duyurulacaktır."Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084947BIST