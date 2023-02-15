***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29/11/2022, 06/12/2022, 27/01/2023, 10/02/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin yönetim kontrolünü sağlayan payların Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi yükümlülüğü 18,4084 TL pay başına fiyat üzerinden 30.01.2023–15.02.2023 tarihleri arasında Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi süreci 15.02.2023 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113699BIST