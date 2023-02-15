***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 22:28
***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29/11/2022, 06/12/2022, 27/01/2023, 10/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yönetim kontrolünü sağlayan payların Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından iktisabı nedeniyle ortaya çıkan pay alım teklifi yükümlülüğü 18,4084 TL pay başına fiyat üzerinden 30.01.2023–15.02.2023 tarihleri arasında Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Betatrans Lojistik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından yerine getirilmiş olup söz konusu pay alım teklifi süreci 15.02.2023 (bugün) saat 17:00 itibarıyla sona ermiştir. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır. Kamuoyuna ve pay sahiplerine saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113699
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 9,88%
|| 445,13
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.951
En Düşük
4.769
18:0518,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,8513
En Düşük
18,8462
18:0520,1626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,1641
En Düşük
20,1514
18:051.113,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.113,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.114,11
En Düşük
1.113,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|0,99
|33.291.176
|% 10,00
|
|ERSU
|6,27
|16.261.533
|% 10,00
|
|TUKAS
|18,48
|109.964.938
|% 10,00
|
|BIMAS
|132,00
|692.729.347
|% 10,00
|
|ALMAD
|4,18
|13.807.446
|% 10,00
|
|FLAP
|10,94
|265.696.022
|% -9,96
|
|PCILT
|24,66
|61.126.459
|% -6,94
|
|RODRG
|78,00
|71.037.427
|% -5,97
|
|BEYAZ
|20,04
|83.286.139
|% -4,66
|
|CEOEM
|15,82
|90.023.285
|% -3,95
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 10,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 9,98
|
|ENKAI
|28,08
|1.339.119.155
|% 9,95
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 9,81
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 2,78
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% -0,17
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 9,96
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 2,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8448
|18,8491
|% 0,00
|
|Euro
|20,1485
|20,1626
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6124
|22,7258
|% 0,02
|
|Frank
|20,3250
|20,4474
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0094
|5,0345
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-10,40
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.560
|7.632
|-86,00
|
|Yarım
|3.693
|3.735
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.867
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,38
|85,38
|-0,20
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 496, 82 artarak (% 9.97 ) 5, 481
-
17:58
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, MACKO, AKPAZ
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, TCELL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 401, 34 artarak (% 9.96 ) 4, 430
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, TCELL, UZERB, QUAGR, GWIND, OTKAR, NUHCM, KCHOL, ZRGYO, DOKTA