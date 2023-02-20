***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 20.02.2023 tarihli (bugün) toplantısındaŞirketimizde İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü sıfatları ile görev yapmakta olan Atilla Şimşek'in, 20.02.2023 tarihi itibariyle istifa ettiği görülerekYerine Ata Özgür Çevrim'in 21.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Müdürü olarak atanmasına,Karar verilmiştir.Sayın Atilla Şimşek'e Şirketimiz'e yapmış olduğu değerli hizmet ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115356BIST